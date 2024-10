Seit 2011 sitzt Henriette Quade für die Linke im Landtag - nach dem Bundesparteitag in Halle zieht sie Konsequenzen und tritt aus. Sie beklagt „Antisemitismus in den eigenen Reihen“.

Halle/Magdeburg/MZ - Die Linken-Landtagsabgeordnete Henriette Quade ist infolge des Bundesparteitags in Halle mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgetreten. Das erklärte die Hallenserin am Montag in einem Statement. Die 40-Jährige machte ihrer Ex-Partei schwere Vorwürfe: Der Linke fehle es im Kampf gegen Antisemitismus an Klarheit und eindeutiger Positionierung. Auch zu „Antisemitismus in den eigenen Reihen“ werde in der Partei geschwiegen, beklagte die Innenpolitikerin.

„Manche werden weiter gegen Antisemitismus kämpfen“, schrieb Quade. Aber: „In den vergangenen Jahren und Monaten habe ich erlebt, wie an vielen Stellen in der Partei Die Linke Einheit und Geschlossenheit mit dem Kompromiss erkauft wurden, zu Antisemitismus in den eigenen Reihen immer wieder zu schweigen und es Einzelnen überlassen wurde, dagegen zu halten.“ Der Bundesparteitag in Halle am vergangenen Wochenende habe ihr gezeigt, „dass sich daran nichts ändern wird“.

Quade kritisiert beschlossenen Nahost-Antrag des Bundesparteitags

Konkret kritisierte die langjährige Landtagsabgeordnete und Innenpolitikerin fehlende Klarheit in einem am Wochenende beschlossenen Antrag zum Krieg im Nahen Osten. „Zutreffend stellt der Antrag fest, dass der sogenannte Nahostkonflikt nicht mit dem 7. Oktober 2023 begonnen habe, nur um in den nächsten Sätzen die Ursachen allein in Besatzung und Siedlungsbau zu erkennen“, kritisierte Quade. Am 7. Oktober hatte die Hamas bei einem Terrorüberfall auf Israel zahlreiche Menschen getötet und Geiseln genommen.

Lesen Sie auch: Linke für Prüfung von AfD-Verbot

Der in Halle beschlossene Antrag erwähne mit keinem einzigen Satz den „mörderischen Antisemitismus, der seit dem ersten Tag des Bestehens des Staates Israel auf dessen Vernichtung drängt“, so Quade. „Eine Vernichtung, die der Staat Israel nur durch militärische Gewalt abwenden kann, solange und soweit er militärisch angegriffen und bedroht wird.“

Quade: Austritt aus der Linken fällt „sehr schwer“

Quade zieht den Schluss: „Es zeichnet sich mit dem Bundesparteitag ab, dass ein kompromissloser Kampf gegen jeden Antisemitismus in und mit dieser Partei mir nicht möglich ist – so sehr er auch in Reden behauptet wurde.“ Sie beklagte: „Teile der Partei werden weiter mit jenen Bündnisse eingehen (oder selbst solche Positionen vertreten), die aggressiv gegen Israel auf die Straße gehen und die Menschen in Gaza der Herrschaft der Hamas überlassen wollen und damit weiterem Leid.“

Quade sagte, ihr falle der Austritt aus der Linkspartei sehr schwer. „Aber ich stelle fest, dass ich für Die Linke nicht mehr sprechen kann und will.“ Die Hallenserin sitzt seit 2011 im Landtag und will fraktionslose Abgeordnete bleiben.

Auf die Austrittserklärung folgten am Montag Forderung aus der Linkspartei, Quade solle nun auch ihr Landtagsmandat niederlegen. „Wir bedauern den Austritt von Henriette Quade aus der Partei Die Linke und der Fraktion", erklärten die Co-Parteichefs Janina Böttger und Hendrik Lange zusammen mit Fraktionschefin Eva von Angern. Doch Mandate seien keine "Privatsache": Den Platz im Landtag habe Quade auf der Landesliste für die Linkspartei errungen, so die Parteispitze.