Heizen wird in Sachsen-Anhalt teurer

Verbraucher in Sachsen-Anhalt werden in diesem Winter beim Heizen vermutlich tiefer in die Tasche greifen müssen.

Halle/MZ - Für eine warme Wohnung müssen vielen Menschen im kommenden Winter deutlich mehr zahlen. Die Erdgaspreise haben sich in den vergangenen zwölf Monaten an den internationalen Energiemärkten verdreifacht. Diese Teuerung kommt zeitverzögert und abgeschwächt nun auch bei den Verbrauchern an. Einige Stadtwerke in Sachsen-Anhalt haben nach Angaben des Verbraucherportals Verivox ihre Preise in dieser Heizperiode mitunter schon deutlich angehoben: An der Spitze liegt das Stadtwerk Stendal mit 24 Prozent, gefolgt von Hettstedt (15 Prozent), Magdeburg (zehn Prozent) und Wittenberg (sieben Prozent).