Spitzenwerte bei Bernburg Heißester Sonntag in Sachsen-Anhalt - Abkühlung durch starke Gewitter möglich

Mit Temperaturen über 35 Grad Celsius erlebt Sachsen-Anhalt am Sonntag den heißesten Tag des Jahres. Nur in der Altmark war es deutlcih kühler. Wie es am Montag weitergeht.