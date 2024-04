Trauung nur mit Ausnahmegenehmigung Unqualifizierte Standesbeamte: Jetzt will Sachsen-Anhalt durchgreifen

Viele Kommunen in Sachsen-Anhalt haben Standesbeamte eingestellt, die die eigentlich nötige Qualifikation nicht besitzen. Innenministerin Zieschang will das stoppen - was sie jetzt plant.