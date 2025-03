Nach zwei schweren Operationen an der Speiseröhre und am Herzen kämpfte Schauspieler Heinz Hoenig um sein Leben. Nun geht es dem TV-Star wieder etwas besser und er hat seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig ein zweites Mal geheiratet. Warum?

Blankenburg/DUR. - Schauspieler Heinz Hoenig hat erneut geheiratet. Auf der Insel Sylt ist er von seiner Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig überrascht worden und gab ihr dort symbolisch ein zweites Mal das Ja-Wort.

Schon-wieder-Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig hatte die Zeremonie laut Medienberichten am letzten März-Wochenende im kleinen Kreis organisiert.

Schauspieler Heinz Hoenig feiert zweite Hochzeit auf Sylt

Aufnahmen zeigen unter anderem Kärsten-Hoenig in einem weißen Brautkleid. Der 73 Jahre alte Heinz Hoenig schien zu Tränen gerührt zu sein. Schauspielerin Jenny Elvers hielt eine Rede und verkündete: „Dann darf ich euch hiermit – wieder – zu Mann und Frau erklären.“

Zuletzt schien es dem Schauspieler Heinz Hoenig, der in der Vergangenheit mit vielen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, immer besser zu gehen. In einem Instagram-Reel zeigt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, wie ihr Ehemann die ersten Schritte ohne seinen Rollator bewältigt hat. Mit ihrer Hilfe gelang es dem Schauspieler, ein paar Schritte in der Küche zu laufen.

Auch abseits davon motivierte Annika Kärsten-Hoenig ihren Mann zur Bewegung: Wie in dem Reel zu sehen ist, animiert sie Hoenig zum Tanzen und Luftgitarrespielen. Im Hintergrund lief das Lied "T.N.T." der Band ACDC.

Heinz Hoenig wieder zu Hause in Blankenburg im Harz

Der Schauspieler Heinz Hoenig ist durch seine Rollen im Kinofilm "Das Boot" und in den Serien "Tatort" und "Großstadtrevier" bekannt geworden. Im vergangenen Frühjahr verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, laut Kärsten-Hoenig wurde er wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht und lag zwischenzeitlich im künstlichen Koma. Nach mehreren Operationen geht es ihm inzwischen besser.

Seine Frau Annika Kärsten-Hoenig, ehemalige Krankenschwester, pflegt ihn zu Hause in Blankenburg (Harz). Die beiden haben zusammen zwei Söhne.