Blankenburg.- Der Schauspieler Heinz Hoenig muss noch zwei weitere Male operiert werden. Das verriet seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig jetzt in einer Instagram-Story, in der sie Fragen der Fans beantwortete.

Laut seiner Frau muss der 73-Jährige, der mit seiner Familie in Blankenburg im Harz lebt, zum einen an der Aorta operiert werden. Zum anderen soll er durch eine weitere Operation wieder befähigt werden, selbstständig zu essen.

Bis es so weit ist, dauere es aber noch: In seinem aktuellen Gesundheitszustand sei das noch nicht möglich, meinte seine Frau. In erster Linie würden sie sich deshalb zurzeit auf seinen Muskelaufbau konzentrieren, um ihn wieder fitter zu machen, so Kärsten-Hoenig. Deshalb wird jeden Tag trainiert - auch am Sonntag.

Besteht für Heinz Hoenig die Chance der vollständigen Heilung?

Sie könne zwar nicht vorhersehen, ob ihr Ehemann jemals wieder vollständig genesen kann, so Kärsten-Hoenig. Allerdings gebe sie die Hoffnung nicht auf, dass er es wieder in ein selbständiges Leben schafft.

Es gebe auch immer mal wieder Rückschläge, aber es gehe auch wieder bergauf, sagte sie. Heinz Hoenig habe einen ungebrochenen Lebenswillen.

Gibt es noch Träume und Ziele im Leben von Familie Hoenig?

An erster Stelle stehe die Genesung von Heinz Hoenig, antwortete Annika Kärsten-Hoenig deshalb auch auf die Frage eines Fans, welche Träume und Ziele es noch im Leben ihrer Familie gebe. Ein weiterer Wunsch sei, das Ehegelübde zu erneuern. Am Strand mit den beiden Söhne solle dies stattfinden, so Kärsten-Hoenig.

Doch erst einmal steht am 30. März 2025 ihr sechster Hochzeitstag an, den sie gemeinsam feiern wollen. Heinz Hoenig sei ihre wahre Liebe und dazu ihr Seelengefährte, so Kärsten-Hoenig.