Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich vorsichtshalber in Quarantäne begeben. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg am Montag auf MZ-Anfrage mit. Hintergrund seien zwei vermutete Corona-Infektionen „im erweiterten Umfeld“ des Regierungschefs. Sie seien im Personenschutz aufgetreten, sagte ein Regierungssprecher der MZ.

Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme: Haseloff zeige keine Corona-Symptome und sei zudem negativ getestet. Er habe auch keinen direkten Kontakt zu den Betroffenen gehabt. Der Regierungschef werde bis Mittwoch vorsorglich in Selbstisolation bleiben. Sollte ein erneuter Test negativ sein, werde die Quarantäne aufgehoben, so die Staatskanzlei.

Aufgrund der Isolation fällt die geplante Vorstellung der Regierungsbilanz am Dienstag aus. Sie sollte in Magdeburg auf einer Pressekonferenz der Landesregierung präsentiert werden. (mz/Jan Schumann)