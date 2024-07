Über den Abgrund spazieren: Die 2017 eröffnete, 483 Meter lange Hängebrücke an der Rappbodetalsperre im Harz bietet Besuchern in 100 Metern Höhe ein besonderes Erlebnis.

Für viele sind die Ferien die schönste Zeit des Jahres. Dabei muss es nicht immer eine Fernreise sein, das Gute liegt manchmal tatsächlich sehr nah. Welche Trends und Tipps es in Sachen Urlaub gibt und wie lange eine Auszeit dauern sollte, das verrät Tourismusforscher Sven Groß von der Hochschule Harz im Interview mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller.

Herr Professor Groß, Sie sind Tourismusexperte – sie dürften also wissen, was eine schöne Ferienzeit ausmacht. Daher gleich die Frage: Wie sieht Ihr Sommerurlaub in diesem Jahr aus?Sven Groß: (lacht) Dieses Jahr verbringen wir ihn nicht in Deutschland, was ja immer noch das Reiseziel Nummer eins der Deutschen ist. Wir haben zuletzt viele Jahre in Deutschland Urlaub gemacht. Meine Tochter, fast erwachsen, möchte nun noch einmal mit uns nach Frankreich – daher leihen wir uns ein Wohnmobil aus und fahren dorthin.

Wir mögen dabei die Nähe zur Natur, das Gefühl, einmal richtig rauszukommen. In der Forschung gibt es dazu das sogenannte Sprungbrett-Modell: Aus dem Alltag springt man sozusagen in den Pool, verbringt dort ganz anders und frei von Zwängen seine Zeit – und am Ende des Urlaubs kommt man dann wieder an Land. Damit können sich sicher viele Menschen für ihre Ferien identifizieren, auch ich gehöre dazu.

Sven Groß hat gerade eine Neuauflage seines „Handbuches Tourismus und Verkehr“ (478 Seiten, utb-Verlag) verfasst. Foto: Karoline Klimek/Hochschule Harz

Wie gelingt dieser Absprung aus dem Alltag am besten?Wenn es irgendwie geht, sollte man zwei bis drei Wochen am Stück fahren. Das wäre auch ein Praxistipp aus der Forschung heraus. Denn die echte Erholung setzt nicht erst nach fünf oder sieben Tagen ein, sondern etwas später. Und auch die Unterkunft sollte man nicht zu oft wechseln. Schließlich gibt es den sogenannten First-Night-Effekt. Sprich: Man schläft in der ersten Nacht in einem Hotel oder einer anderen Unterkunft oft nicht so gut wie zu Hause. Danach wird der Schlaf dann besser, weil man sich an die neue Umgebung gewöhnt. Es wäre also ratsam, immer für einige Tage hintereinander dasselbe Hotel, dasselbe Wohnmobil oder dieselbe Ferienwohnung zu nutzen – das verspricht einen erholsameren Urlaub.

Welche Trends haben sich beim Reisen generell in den letzten Jahren entwickelt?Ein Trend ist ganz sicher die verstärkte Individualisierung. Dazu gehören beispielsweise jene Reisen mit dem Wohnmobil und ebenso die zunehmende Nutzung von E-Bikes im Urlaub. Und auch das Thema Paketierung: Bei der klassischen Pauschalreise schnürt ja ein Veranstalter aus An- und Abreise, Unterkunft und Verpflegung ein Gesamtpaket. Mittlerweile stellen sich Kunden diese Pakete immer öfter selbst aus einzelnen Bausteinen zusammen – dann auch gerne zu tagesaktuellen Preisen. Das Angebot macht es möglich: Heute können Sie sogar bei den großen Ferienfluggesellschaften einzelne Sitzplätze buchen. Pauschalreisen machen heute nur noch rund eine Drittel des Marktes aus.

Auch die Region Saale-Unstrut ist bei Urlaubern beliebt. (Foto: dpa)

Welchen Einfluss haben Bewertungs- und Buchungsportale im Internet auf diese Entwicklung?Sie haben auf jeden Fall Transparenz gebracht. Der Kunde weiß heute viel besser über die Anbieter Bescheid. Ob positiv oder negativ, es gibt Informationen. Dazu haben Unternehmen wie Booking.com oder Airbnb den Markt und das Angebot deutlich verändert, auch im ländlichen Raum. Das hat nicht immer nur positive Folgen: Wenn für Airbnb in Großstädten dringend benötigter Wohnraum in Ferienunterkünfte umgewandelt wird, dann ist das schon ein Problem, dessen sich Urlauber bewusst sein sollten.

Trotz dieser Online-Angebote gibt es ja immer noch viele Menschen, die ihren Urlaub im Reisebüro um die Ecke buchen. Was bringt die Kunden dorthin? Im Internet findet man eine Flut von Angeboten und Zielen. Das kann den Kunden auch überfordern. Zumindest kostet es Zeit, sich dort zu informieren, eine Auswahl zu treffen und zu buchen. Außerdem bleibt dabei mitunter immer noch die Frage, ob man so mancher Webseite mit einem verlockenden Angebot wirklich vertrauen kann. Im Reisebüro dagegen habe ich eine Person, die mir eins zu eins gegenübersitzt, die meine Wünsche aufnimmt und mir dann ein passendes Angebot raussucht – und mich als Stammkunde womöglich schon seit Jahren kennt. Das ist für viele ein wichtiges Kriterium.

Welche Kriterien spielen sonst eine Rolle – der Preis?Der Preis ist und bleibt das wichtigste Entscheidungskriterium für die Deutschen. Durch die Vergleichsportale können sich hier viele Urlauber einen Überblick verschaffen. Mitunter führt das zu besonderen Auswüchsen: Es gibt sogar Internetangebote, die die voraussichtliche Preisentwicklung vorhersagen wollen. Somit soll der Kunde wissen, wann der für ihn beste Zeitpunkt zur Buchung gekommen ist.

Und für den Fall, dass man den verpassen sollte, kann man sich sogar gegen eine Preissteigerung versichern. Unterm Strich aber gibt es bei den Preisen für Urlaub in den letzten Jahren jedoch nur eine Richtung – moderat nach oben, vor allem bei Fern- und Flugreisen.

Gleichzeitig spielen mittlerweile aber auch andere Kriterien bei der Buchung verstärkt eine Rolle. Nachhaltigkeit etwa liegt im Trend – ökologisch in Sachen Umweltstandards, aber auch sozial, etwa mit Blick auf eine angemessene Bezahlung von Menschen, die in die Reise involviert sind.

Die Saison für den Tourismus in Sachsen-Anhalt ist gut angelaufen. Brocken statt Bali, Saale-Unstrut statt spanische Küste: Warum zieht es viele Menschen auch hierher statt in die Ferne? (lacht) Warum? Es ist doch toll hier! Nette Menschen, Kultur, viele Sehenswürdigkeiten. Gerade für den Harz kann ich das auch persönlich beurteilen, weil ich seit fast zwei Jahrzehnten hier wohne: Die Region hat sich von einem eher traditionellen Reiseziel zur aktiven und erlebnisreichen Destination entwickelt.

Hier ist ein Netzwerk von Akteuren entstanden, das man noch ausbauen will – im September findet erstmals der Tourismus Campus Harz mit vielen Partnern statt, vom Tourismusministerium des Landes über den Tourismusverband Sachsen-Anhalt und die Wernigerode Tourismus GmbH bis hin zur Hochschule.

Harzdrenalin und Hängebrücke

Es gibt hier so viele innovative Ideen, denken wir etwa an die Angebote von Harzdrenalin wie die Hängebrücke an der Rappbodetalsperre. Das ist nur eines von vielen positiven Bespielen, bei dem sich jüngere Akteure engagieren. Das ist auch wichtig, denn das bisherige Topmerkmal im Harz – der Waldreichtum, das Mystische – hat unter anderem durch den Borkenkäfer doch etwas gelitten. Da ist durch solche neuen Angebote, quer durch den Harz, ein Gegengewicht geschaffen worden. Damit und mit einer neuen Ansprache, zum Beispiel durch Podcasts, hat sich der Harz neue Zielgruppen erschlossen. Für Familien mit Kindern ist er ein sehr attraktives Ziel.

Wobei der Harz ja schon lange viele Menschen anlockt, darunter auch – sagen wir es mal auf moderne Art – Promis und Influencer. Und die haben lange vor den Zeiten von Instagram, Youtube und Podcasts davon berichtet. Ganz traditionell, auf Papier. Stimmt. Heinrich Heine beispielsweise war bereits 1824 hier unterwegs, seine Wanderung jährt sich im Herbst zum 200. Mal. Das Buch dazu, „Die Harzreise“, kann ich nur empfehlen, auch als Urlaubslektüre. Man kann damit noch heute auf Heines Spuren im Harz wandeln. Das lohnt sich auf jeden Fall.

Tourismusforscher an der Hochschule Harz

Prof. Dr. Sven Groß (54) ist seit 2005 Professor für Management von Verkehrsträgern an der Hochschule Harz. Am Institut für Tourismusforschung stehen für ihn die Themen Tourismus und Verkehr, touristische Marktforschung, Abenteuertourismus und Travelmanagement im Mittelpunkt, dazu hat er bereits über 100 Beiträge und 18 Fachbücher publiziert. Als sein Traumreiseziel nennt er Neuseeland, er setzt sich aber auch für die Stärkung des regionalen Tourismus ein, vor allem im Harz. Am 11./12. September wirkt er dort mit vielen anderen bei der Erstauflage des Tourismus Campus Harz mit,