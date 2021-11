Grimm-Benne sieht Impfpflicht in Pflegeheimen kritisch

Lindau/Magdeburg - Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne sieht eine mögliche Impfpflicht in Pflegeheimen kritisch. „Ich mag mir das im Augenblick noch nicht in dieser Konsequenz vorstellen“, sagte die SPD-Politikerin im Anschluss an ein zweitägiges Treffen der Gesundheitsminister in Lindau am Bodensee. Das Ministerium habe eine Abfrage in den Alten- und Pflegeheimen gestartet, wie der tatsächliche Impfstatus in den Heimen in Sachsen-Anhalt ist.

Die Diskussion um eine Impfpflicht für Pflegekräfte hatte nach mehreren Corona-Ausbrüchen mit Toten in Einrichtungen an Fahrt aufgenommen. Auch im Altmarkkreis Salzwedel waren vier Bewohner eines Altenheims nach einem Ausbruch im Zusammenhang mit Corona gestorben.