Gott statt Geld: Wie ein ehemaliger Banker zum Priester in Magdeburg wurde

Sein neues Wohnzimmer: Jürgen Wolff ist Vikar in der Kathedrale Sankt Sebastian in Magdeburg. Zuvor war der in diesem Jahr geweihte Priester Diakon in der Pfarrei Carl Lampert in Halle.

Neun Minuten lang trennt Jürgen Wolff nur ein roter Teppich vom kalten Steinboden der Kathedrale Sankt Sebastian in Magdeburg. Er liegt, ausgestreckt und mit dem Kopf nach unten, auf der obersten Altarstufe des Gotteshauses und hört zu, wie Namen verlesen werden.

43 sind es insgesamt: Maria Magdalena und Augustinus, Barbara und Ursula, Aloysius von Gonzaga, der Pfarrer von Ars und Pauline von Mallinckrodt. Es sind Heilige und Selige der katholischen Kirche. Jürgen Wolff hat sie sich ausgesucht. Sie sollen für ihn um Hilfe und Fürsprache bei Gott bitten und ihn auf seinem Weg begleiten – denn Wolff wird gerade zum Priester geweiht. Auf dem Altarboden zu liegen, ist ein Teil des Rituals.

Jürgen Wolff in Magdeburg zum Priester geweiht

Die Weihe fand bereits am 11. Juli statt. Doch im Internet, auf Youtube, kann man sie sich noch ansehen. Es ist ein festlicher Akt – und zugleich ein seltener. „Die letzte Priesterweihe im Bistum Magdeburg fand im Jahr 2017 statt“, sagt Bischof Gerhard Feige zu Beginn des Gottesdienstes.

„Und die nächste wird wahrscheinlich erst in einigen Jahren sein.“ Dann richtete er seine Worte an Jürgen Wolff. „Der dramatische Rückgang an Berufungen hat Sie noch mehr zum Exoten gemacht.“

Ex-Banker findet zu Gott

Und ein Exot ist Wolff in der Tat. Nicht nur, weil er im Osten Priester wird. Sondern auch, weil er als Spätberufener mit 48 Jahren geweiht wurde. Er hat, wie er es sagt, „ein Leben davor“. Und in diesem „ersten Leben“ war Wolff Banker. Für die Deutsche Bank hat er Fusionen in den USA, Belgien und China begleitet. Fast wäre er sogar Vorstandsassistent geworden.

Doch dann: der Wandel. Er entscheidet sich für das Leben als Priester. Beichte statt Bilanzen, Fürbitten statt Fusionen, Zölibat statt Zahlungsverkehr. Gott statt Geld. Wie kam es dazu?

Gegen alle Widerstände

Geht man jetzt, drei Monate nach der Weihe, mit Jürgen Wolff durch die Kathedrale, dann wirkt es, als wäre man mit ihm bei einer Wohnungsbesichtigung. Immer wieder entdeckt er neue Details, bleibt in Ecken der Kirche stehen und verliert sich in den Lebensgeschichten von Heiligen und Seligen.

„Pauline von Mallinckrodt – die war super“, sagt Wolff. Sie lebte während des Kulturkampfs im 19. Jahrhundert in Paderborn. „Damals konnte man in Preußen nichts werden, wenn man katholisch war – und trotzdem blieben sie und ihre Familie bei ihrem Glauben, gegen alle Widerstände.“

Es ist ein Motiv, das häufig in den Schilderungen von Jürgen Wolff vorkommt – „gegen alle Widerstände“. Auch er habe auf seinem Weg hin zum Priester immer wieder Gegenwind gespürt – von außen, aber auch von innen.

Karrierewunsch Priester

Schon nach seinem Abitur will der gebürtige Rheinländer Priester werden. „Es war alles klar, ich hätte in Bonn studieren können und dann sieben Jahre später auf dem Boden in der Kathedrale in Aachen gelegen.“

Doch im Einschreibebüro habe er sich dann „zwei Minuten vor der Angst“ dagegen entschieden. „Ich denke, ich wusste damals, dass die Gefahr groß war, dass Priester für mich zum Beruf, aber nicht zur Berufung geworden wäre.“

Bank- statt Kirchenlehre

Statt Kirchenlehre macht Wolff eine Banklehre, studiert Betriebswirtschaft und steigt in der Deutschen Bank Stufe für Stufe nach oben. Als er das Rheinland verlassen soll, entscheidet er sich für den Osten. „Alle, die von dort kamen, sagten, dass es so schrecklich sei – und ich wollte mir das selbst ansehen.“

Er kommt 1997 nach Halle, bleibt aber nicht lange. Über ein internationales Trainee-Programm der Bank wird er in die USA geschickt. Sein Aufgabenfeld dort wird ihn die kommenden Jahre beschäftigen: Banken miteinander verschmelzen.

Wolff ist erfolgreich, ein aufstrebender Mitarbeiter. Die Kirche, sein Glaube – all das ist in dieser Zeit da. „Doch den Gedanken, Priester zu werden, hatte ich weit weggeschoben.“ Heute ist Wolff sicher, dass die Tage bei der Bank nur ein langer Umweg waren. „Gott ist mir 30 Jahre hinterhergelaufen und nun kam die Zeit, in der ich ihm hinterhergelaufen bin.“

Chinareise bracht Wolff zurück zum Glauben

Diese Zeit begann in China. Dorthin wird der Rheinländer 2006 geschickt, um eine chinesische Bank mit der Deutschen Bank zu fusionieren – eigentlich nichts Neues, doch etwas ist anders. „Unser westlich geprägtes BWL-Verständnis funktionierte dort nicht“, sagt Wolff.

Er probiert zu verstehen, woran das liegt: „In Fachbüchern las ich aber immer nur Gejammer über Chinesen – dass die halt nichts können.“ Dann allerdings stößt er auf Schriften jesuitischer Missionare, die ab dem 16. Jahrhundert den christlichen Glauben nach Asien brachten.

„Die hatten zu Beginn das gleiche Problem wie wir, doch dann passten sie sich den Gegebenheiten vor Ort an.“ Hierarchien seien in China essenziell. „In die fügten sich die Jesuiten ein und übernahmen auch Kleidungen und andere Gepflogenheiten“, sagt Wolff. Diesen Ansatz, sich anzupassen, probiert er auch bei seiner Bankenfusion aus – mit Erfolg.

Gott drückt, die Bank zieht

2010 kehrt er nach Deutschland zurück, die Jesuitenmission hat er im Gepäck. Wolff entscheidet sich, neben seinem Job bei der Bank, Theologie zu studieren und über die Missionare in China eine Doktorarbeit zu schreiben. Er vertieft sich in den religiösen Stoff. Mehr und mehr wird ihm dabei bewusst, dass er doch Priester werden möchte.

„Der Ablösungsprozess war schmerzhaft wie eine Scheidung, auch weil ich mit meinem Job bei der Bank ja gar nicht haderte. Doch am Ende hat der liebe Gott mehr gedrückt als die Bank gezogen hat.“

Ein Leben im Dienst der Kirche

Er gibt seinen sicheren Job mit gutem Gehalt auf. Stattdessen stellt er sein Leben der Kirche zur Verfügung und verspricht ihr Gehorsam und Verzicht. Für einige Menschen in seinem Umfeld sei das schwer zu verstehen gewesen.

„Die Leute fragten, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe“, erinnert sich Wolff. Es ist der Gegenwind, den er oft verspürte. Er hält ihn jedoch aus.

Was Wolff am Glauben fasziniert

Wieso der Wunsch, Priester zu sein, stärker war? Wolff kann es gar nicht so genau sagen. Gefühle seien eben schwer in Worte zu fassen. Was ihn am Glauben fasziniert, versteht man aber, wenn er über seinen Glauben spricht. Etwa über die Beichte, die Menschen Vergebung schenkt und sie so von schweren Lasten befreit.

Oder wenn er von den Seligen und Heiligen spricht, deren Leben ihn faszinieren: Carl Lampert zum Beispiel, der sich gegen die Nazis auflehnte und deswegen im Roten Ochsen in Halle hingerichtet wurde. Oder der heilige Pio, dem vorgeworfen wurde, sich die Stigmata an seinen Händen selbst zuzufügen. „Aber er blieb dabei“, sagt Wolff. Ebenso wie der Pfarrer von Ars: „Der war ein Spätberufener wie ich.“

Niemand habe ihm zugetraut, dass er Priester werden könnte. „Doch er schaffte es und machte aus einem verlotterten 300-Seelen-Ort eine fromme Gemeinde – weil er durchhielt und sich für seine Kirche aufzehrte.“

Paradigmenwechsel in der Kirche

Durchzuhalten, das hat auch Jürgen Wolff mit seiner Weihe versprochen. Und die Zeiten, in denen er sich in den Dienst der Kirche stellt, sind nicht die einfachsten. Nur drei Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt sind katholischen Glaubens. Die Mitgliederzahl sinkt. Und es mangelt an Nachwuchs - auch bei den Priestern. Von den 44 Pfarreien, die es im Bistum gibt, sind schon heute viele nicht mehr mit Priestern besetzt. Besserung ist nicht in Sicht.

Deswegen stünden große Veränderungen an, ein Paradigmenwechsel. „Religiöses Leben muss sich künftig anders organisieren, die Zentrierung auf den Priester, die es ohnehin erst seit 150 Jahren gibt, muss aufgegeben werden“, sagt Jürgen Wolff. Das Bistum Magdeburg sei für diese Entwicklung ein Testlabor.

Zweifel an seiner Entscheidung, sich mitten in diese ungewisse Phase hineinzubegeben, hat der Neupriester jedoch nicht. Er vertraue darauf, dass Gott, wie bisher auch, seinen Weg in die richtigen Bahnen lenken wird – auch wenn er dafür manchmal einen längeren Umweg nehmen muss. (mz)