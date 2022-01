Mit 66 Jahren GNTM: Lieselotte aus Salzwedel möchte "Germanys next Topmodel" werden

Heidi Klum sucht zum 17. Mal „Germanys next Topmodel“. Und auch in diesem Jahr ist wieder eine Kandidatin aus Sachsen-Anhalt mit dabei. Das Motto der GNTM-Staffel 2022 lautet „Diversity“. Und so ist auch Lieselotte aus Salzwedel keine ganz gewöhnliche Teilnehmerin.