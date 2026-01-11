Bei Sturmtief „Elli“ kam Sachsen-Anhalt am Freitag um das befürchtete Blitzeis herum. Doch auch Anfang der Woche bleibt es glatt. Der DWD warnt auch noch am Dienstag vor Glätte ein einigen Regionen.

Nach frostigen Temperaturen am Wochenende ist es am Dienstag weiterhin in einigen Teilen von Sachsen-Anhalt glatt.

Halle (Saale). – Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile von Sachsen-Anhalt eine Warnung vor Glätte veröffentlicht.

Nachdem Sturmtief „Elli“ am Freitag nach Schnee und Schneeverwehungen auch extreme Minusgrade mit sich brachte, stand am Wochenanfang der nächste Wetterumschwung an.

Wetter am Montag: Erst strenger Frost in Sachsen-Anhalt - dann Regen

Das Problem am Montag war: Das neue Tief brachte nicht nur mildere Luft sondern auch neuen Niederschlag mit sich. Der konnte am Montagmorgen noch als Schnee fallen, dann aber in Regen übergehen. Und dort, wo der Regen auf gefrorenen Boden trifft, droht Glatteis.

Deshalb hat der DWD eine amtliche Warnung vor strengem Frost mit Temperaturen von bis zu -20 Grad herausgegeben für Montag.

Warnung vor Glätte in Sachsen-Anhalt

Zudem warnt der DWD vor markanter Glätte von Dienstag, 0 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr - und das in folgenden Regionen:

Burgenlandkreis

Mansfeld-Südharz (bis 7 Uhr)

Harz (bis 7 Uhr)

Bereits bei Sturmtief „Elli“ hatten die Meteorologen zunächst Blitzeis befürchtet. Letztlich hatte Sachsen-Anhalt hier Glück, dass die warme Luft, die für Regen auf gefrorenem Boden hätte sorgen können, es nicht bis nach Mitteldeutschland schaffte. Doch auch der teils starke Schneefall in Verbindung mit Sturm und Schneeverwehungen sorgte in vielen Teilen von Sachsen-Anhalt für große Probleme.

Plusgrade in Sachsen-Anhalt - Winter macht Pause

Zunächst kann es laut DWD am Dienstag örtlich zu Sprühregen, ab dem späten Nachmittag und am Abend zeitweise zu Regen kommen.

Es wird Tauwetter bei Höchstwerten von 3 bis 6 Grad erwartet. In der Nacht zum Mittwoch soll es wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend niederschlagsfrei bleiben. Tiefstwerte 3 bis 0 Grad. Vor allem bei Aufklaren herrscht dann wieder Glättegefahr. Auf dem Brocken drohen zunehmend Sturmböen, teils sogar schwere Sturmböen.