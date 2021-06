Gewitterfront zieht über Sachsen-Anhalt – bis zu 100 Liter Regen möglich

Halle (Saale)/Magdeburg/mz/dpa - Mehrere Gewitterfronten ziehen derzeit über Sachsen-Anhalt. Nachdem es am Dienstagabend und Mittwochmorgen vor allem den Landessüden traf, gilt aktuell eine amtliche Warnung für die nördliche Landeshälfte. Zudem gilt für mehrere Landkreise eine Vorwarnung wegen möglicher schwerer Gewitter.

Grund dafür ist eine Gewitterzelle, die am Mittag in einem Gebiet südlich von Schwerin und nördlich von Berlin lag und deren Ausläufer bis weit nach Sachsen-Anhalt reichen. Der Deutsche Wetterdienst sprach vom derzeit höchsten Unwetterpotenzial - dort müsse mit Gewittern und heftigem Starkregen gerechnet werden.

Bis Donnerstagfrüh könnten nach Prognose der Meteorologen in dem Gebiet, das auch das südliche Schleswig-Holstein und das Wendland umfasst, etwa 40 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, lokal auch bis zu 100 Liter. Bei diesen Wassermengen besteht die Gefahr von Überschwemmungen und Überflutungen.

Teile von Sachsen-Anhalt mussten bereits zuvor mit heftigen Niederschlägen kämpfen. So stand der Dessauer Ortsteil Mosigkau am Dienstagabend zum zweiten Mal in diesem Monat teils unter Wasser. Im Harz sorgen die Niederschläge für steigende Flusspegel. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass an den Pegeln Ilsenburg, Hoppenstedt, Steinerne Renne und Mahndorf die Hochwasser-Alarmstufe eins erreicht werde.

Am Donnerstag dürfte sich Gewittertief „Xero“ laut DWD über die Ostsee aus Deutschland verabschiedet haben. Schauer und Gewitter sind dann zwar immer noch möglich, sie dürften aber keinen Unwettercharakter mehr haben. In Sachsen-Anhalt werden am Donnerstag maximal 19 Grad erwartet. Am Freitag soll es abgesehen von einzelnen schauern trocken bleiben bei bis zu 23 Grad.