Gemeinden in Sachsen-Anhalt: Erstmal wieder gemeinsame Gottesdienste in Kirchen

Mit den neuen Corona-Vorschriften sind zum ersten Mal seit Wochen wieder gemeinsam Gottesdienste in vielen Kirchen des Landes gefeiert worden. Unter anderem gab es im Magdeburger Dom am Sonntag Kurzgottesdienste mit einer begrenzten Besucherzahl, wie der Sprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedemann Kahl, in Magdeburg sagte.



Landesbischof Friedrich Kramer hielt die Predigten. Bei den rund 20-minütigen Zusammenkünften mussten die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Singen war nicht erlaubt. Gläubige konnte einen zuvor aufgezeichneten Gottesdienst des Landesbischofs zudem im Internet anschauen.

Auch in anderen evangelischen Gemeinden wurden am Sonntag Gottesdienste gefeiert; nach Angaben der Evangelischen Landeskirche Anhalts unter anderem in Dessau-Roßlau und mehreren Orten in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Harz, Wittenberg sowie dem Salzlandkreis. Es galten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Auch im Internet und im Radio waren - wie in den vergangenen Wochen auch - viele Gottesdienste der Landeskirche zu sehen.



Nach 24. Mai wieder gemeinsame Gottesdienste

Das Bistum Magdeburg empfahl nach eigenen Angaben, zum Schutz der Risikogruppe vorerst weiter auf die Zusammenkünfte in den Gotteshäusern zu verzichten. Nach dem 24. Mai sollen dann wieder gemeinsame Gottesdienste mit den katholischen Gemeinden gefeiert werden, hieß es. Am Sonntagvormittag hielt der Magdeburger Bischof Gerhard Feige einen per Livestream im Internet übertragenen Gottesdienst in der Landeshauptstadt vor leeren Kirchenbänken ab.



Aufgrund der Corona-Beschränkungen waren seit Mitte März im Land keine Gottesdienste mit Besuchern in den Gotteshäusern möglich. Mit der seit dem 4. Mai geltenden neuen Eindämmungsverordnung sind religiöse Veranstaltungen wieder erlaubt. (dpa)