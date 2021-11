Gefangener in JVA Burg leblos in Zelle aufgefunden

Ein 36-jähriger Gefangener wurde am Dienstagabend leblos in seiner Zelle gefunden. Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen waren erfolglos.

In der JVA Burg wurde 36-jähriger Gefangener leblos in seiner Zelle gefunden.

Burg/Magdeburg/dpa/sa - Ein 36 Jahre alter Gefangener ist in der Justizvollzugsanstalt Burg (Jerichower Land) leblos in seiner Einzelzelle gefunden worden. Sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen durch Bedienstete und den Notarzt waren erfolglos, wie das Justizministerium am Mittwoch mitteilte. Er sei am Dienstag gegen 19.30 Uhr entdeckt worden.

Der Deutsche hat den Angaben zufolge in Burg eine Ersatzfreiheitsstrafe wegen Sachbeschädigung verbüßt. Danach wäre er wegen des Verdachts auf eine andere Straftat in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann saß den Angaben zufolge bereits mehrfach im Gefängnis. Es werde von einem Suizid des 36-Jährigen ausgegangen.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.