Schönebeck - Zu einen schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend (28.04.2021) kurz nach 22 Uhr auf der Autobahn A14 zwischen Schönebeck und Magdeburg.

In Fahrrichtung Magdeburg ist in Höhe Welsleben ein Sattelzug aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben auf die Seite gekippt. Der Unfallfahrer konnte sich selbständig aus seiner Fahrerkabine befreien. Eine Ersthelferin unterstützte ihn dabei. Er wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Nach erster Lageerkundung der schnelleintreffenden Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass der LKW giftige Salpetersäure geladen hatte und die Gebinde Leck geschlagen hatten. Sofort wurde ABC-Großalarm nachalarmiert. Beißender Gestank lag in der Luft.

Mit Chemikalienschutzanzügen näherten sich die Einsatzkräfte den Havaristen. Mehrere Gebinde sind durch den Aufprall aufgerissen. Glücklicherweise hat sich die giftige Substanz nur im Laderaum des LKW-Anhängers verteilt, sodass in diesem Moment keine Gefahr für die Umwelt bestand. Da Salpetersäure mit Wasser und organischen Stoffen gefährlich reagieren kann, musste ein Brandschutz mit Schaum und CO2 Löschern bereitgestellt werden.

Die Flüssigkeit wurde abgesaugt und in extra bereitgestellte Sicherheitsbehälter umgepumpt. Das tragische an dem Crash war laut einer Ersthelferin vor Ort, dass niemand, ob PKW oder LKW angehalten hatte und einige LKWs einfach über die Trümmerteile gefahren sind. Nur die Frau, die direkt hinter dem Unfall-LKW fuhr, hatte sofort eine Notbremsung eingeleitet und den Notruf gewählt, sowie Erste Hilfe geleistet. Erst nach circa 10 Minuten hielt ein weiterer LKW-Fahrer an und half ebenfalls.

Die Autobahn war in beiden Richtungen bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Die Bergung dauert bis in die Morgenstunden hinein an. Die Polizei hat Ihre Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (mz/thomas schulz)