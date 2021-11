Gebhardt kandidiert erneut als Linken-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt

Will Linken-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt bleiben: Stefan Gebhardt

Magdeburg/MZ - Stefan Gebhardt will Vorsitzender der Linkspartei in Sachsen-Anhalt bleiben. Der 47-Jährige sagte der MZ am Dienstag, „das ist jetzt keine Situation, in der man sich vom Acker machen kann, sondern sich stellen muss“.

Gebhardt hatte sich die erneute Kandidatur lange offengehalten, schon übernächstes Wochenende stehen die Vorstandswahlen an. 2021 hatte die Linke bei den Landtags- und den Bundestagswahlen schwere Niederlagen eingefahren. Vor diesem Hintergrund hatte es intern zuletzt auch Kritik an der Parteiführung gegeben.

Gebhardt sagte der MZ, die erneute Kandidatur für den Vorsitz sei ihm von vielen Kreisverbänden angetragen worden. „Ich sehe auch ein Team, das Willens ist, miteinander und nicht gegeneinander zu arbeiten“, so der Linkenchef.

Parteiintern hatte er die erneute Kandidatur bereits Montagabend in Halle erklärt. Gebhardts Aussage nach gibt es zudem bereits vier Kandidaten für die drei Vizeposten. Darunter ist mit Janina Böttger eine aktuelle Vize-Chefin. Ebenfalls kandidieren wollen laut Gebhardt der Landesschülersprecher Felix Schopf, der Landtagsabgeordnete Andreas Henke und Partei-Pressesprecher Alexander Sorge.