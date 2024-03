Personalmangel in Sachsen-Anhalt Nachwuchs in der Gastronomie: Was Azubis fordern – und wie ein Hotel im Südharz damit umgeht

In der Gastronomie fehlen so viele Fachkräfte wie in kaum einer anderen Branche. Emil Przybille und Aaliza Kling wollen hier durchstarten, als Azubis in einem Südharzer Hotel. Was treibt sie an? Wie hält man sie? Ein Besuch zwischen Töpfen und Tabletts