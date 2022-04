Frustbewältigung in Leuna

Leuna/MZ - Es war viel von Demut die Rede auf dem CDU-Landesparteitag in Leuna (Saalekreis) am Samstag. André Schröder aber praktizierte sie. Der Sangerhäuser wurde in seiner politischen Karriere eben nicht nur von der Sonne verwöhnt. „Ich bilde mit meiner Vita die Höhen und Tiefen der Landespartei ab“, sagte der 52-Jährige, der 2019 auf Druck der CDU-Landtagsfraktion als Finanzminister zurücktreten musste. Und stapelte nun nach seiner Wiederwahl in Leuna zum Landesvize tief. Ob er jetzt der neue Hoffnungsträger seiner Partei, vielleicht sogar „Kronprinz“ des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff sei? „Ich sehe mich nicht als Kronprinz oder irgendwas“, winkte der 52-Jährige nüchtern ab.