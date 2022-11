Zweite Staffel „7 vs. Wild“ Fritz Meinecke aus Magdeburg: Deshalb ist der Youtuber so erfolgreich - und so umstritten

Die erste Staffel der Youtube-Serie „7 vs. Wild“ war sehr erfolgreich. Nun erscheint die Fortsetzung. Der Erfinder von „7 vs. Wild“, Fritz Meinecke aus Magdeburg, ist einigen Kritikern in den vergangenen Monaten negativ aufgefallen. So geht es mit ihm und der zweiten Staffel seiner Serie weiter – und das ist bisher über die dritte Staffel bekannt.