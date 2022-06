Freizeit Freiheit für weibliche Brüste: Oben ohne in Schwimmbädern im Salzlandkreis?

In Göttingen wird es bereits getestet, in Hamburg gefordert. In den Schwimmbädern im Salzland ist es dagegen ein Tabu: das Baden oben ohne. Ist das im Jahr 2022 noch zeitgemäß, oder sollte es auch hier endlich Freiheit für die weiblichen Brüste geben?