Ein mehrere Stunden über Sachsen-Anhalt kreisendes Frachtflug hat am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. Die Maschine war in Leipzig gestartet, hatte aber schnell mit technischen Problemen zu kämpfen.

Leipzig/Halle - Ein stundenlang über Sachsen-Anhalt kreisendes Flugzeug vom Typ Boeing 747-400 hat am Dienstagabend in Sachsen-Anhalt etliche Menschen in Sorge versetzt.

Der Frachtflieger mit dem Ziel USA war um 20.33 Uhr am Flughafen Leipzig/Halle gestartet und musste die geplante Route noch in Sachsen-Anhalt verlassen. Der Pilot der Maschine hatte nach Informationen des MDR technische Probleme gemeldet und sich sicherheitshalber für eine Rückkehr nach Leipzig entschieden.

Boeing 747 muss nach Leipzig/Halle umkehren - vorher mehrere Schleifen über Sachsen-Anhalt

Da die Tanks der Maschine der amerikanischen Fluggesellschaft Kalitta Air jedoch zu voll für eine Landung waren, musste die Boeing insgesamt drei große Schleifen über Magdeburg, dem Landkreis Börde und der Altmark ziehen, um Treibstoff abzulassen und Gewicht zu verlieren. Anschließend kehrte die Maschine nach Leipzig zurück, wo sie 22.37 Uhr sicher landen konnte. Das geht auch aus Daten der Flugtracking-Anbieters FlightAware hervor.

Die Darstellung zeigt die Flugroute der Maschine vom Typ Boeing 747 zwischen Start und Landung am Flughafen Leipzig/Halle. Screenshot Flightaware

Viele Menschen in Sachsen-Anhalt hatten das in relativ geringer Flughöhe von 3000 Metern kreisende Flugzeug entdeckt und sich in Sozialen Medien darüber ausgetauscht. So wurde zum Beispiel bei Facebook auch diskutiert, ob das Flugzeug in der Luft Kerosin abgelassen hat und ob dies überhaupt erlaubt sei.

Frachtflugzeug zu schwer für Landung - Pilot lässt Kerosin über Sachsen-Anhalt ab

Laut Luftfahrt-Bundesamt können Flugzeuge in Ausnahmesituationen einen sogenannten Treibstoffschnellablass durchführen. Die ist eine Notfallmaßnahme, die nur in Ausnahme- oder Notsituationen zulässig ist und auch durch EU-Recht gedeckt ist. Das Flugzeug lässt Kerosin ab, wenn es einen medizinischen Notfall an Bord gibt oder aber ein technisches Problem.

Grund für den Treibstoffschnellablass ist, dass die Flugzeuge kurz nach dem Start noch volle Tanks haben und damit viel zu schwer für eine sichere Landung sind. Durch das Ablassen des Treibstoffs in der Luft verringert sich das Flugzeuggewicht deutlich.

Kalitta Air ist eine US-amerikanische Frachtfluggesellschaft mit Sitz in Ypsilanti im Bundesstaat Michigan. Die Gesellschaft betreibt dort eine Wartungsbasis auf dem Willow Run Airport. Das Rufzeichen „Connie“ verweist auf Firmeninhaber Conrad Kalitta, der die Fluggesellschaft 1991 aufgekaufte und umfimierte.