Forscher, Sportler, Tüftler: Diese Menschen aus Sachsen-Anhalt geben Hoffnung für 2022

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Für Silvester kommt Ihre Mitteldeutsceh Zeitung mit einer ganz besonderen Ausgabe. In diesem Video verraten wir schon einmal, worum es geht:

Halle (Saale) /DUR Was zählt 2022? Was wird für mich wichtig und warum? In der MZ-Silvesterausgabe haben Menschen aus ganz Sachsen-Anhalt ihre Antworten aufgeschrieben:

Das zählt für mich! So heißt die Artikelreihe über große Ziele und große Hoffnungen. Eine Forscherin aus Leuna macht Wasserstoff zum Energiespender der Zukunft.

Ein Bobfahrer aus Halle kämpft für doppeltes Olympiagold in Peking. Eine Wirtschaftsexpertin aus Magdeburg will Menschen eine Zukunft nach der Kohle geben.

Wie die Fotos zu diesen Texten entstanden sind, zeigt das Video von MZ-Fotograf Andreas Stedtler. Film ab!

MZ-Fotograf Andreas Stedtler gewährt einen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit.Andreas Stedtler

Auch im neuen Jahr wird Sie die MZ natürlich mit aktuellen Informationen, spannenden Hintergrundgeschichten, Videos und Fotos aus Sachsen-Anhalt versorgen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien einen schönen Jahreswechsel.