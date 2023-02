Bundesfinanzminister Christian Linder und das IWH haben Zweifel am Sinn der Milliarden-Subventionen. Jetzt antwortete Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat Kritik an der geplanten Milliarden-Subvention für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg zurückgewiesen. Dabei zog er auch eine Verbindung zum Krieg in der Ukraine.