Für Flüchtlinge: Wichtige Adressen und Hilfsangebote für Ukrainer in Sachsen-Anhalt

In diesem Artikel lesen Flüchtlinge aus der Ukraine, welche Adressen und Telefonnummern Sie kennen sollten. Die Volksstimme hat für Sie die wichtigsten Hilfsangebote in Sachsen-Anhalt zusammengestellt.

Magdeburg/Halle - Viele Tausende Menschen fliehen derzeit vor dem Krieg aus der Ukraine. Nicht wenige davon kommen auch in Sachsen-Anhalt an. Insbesondere die großen Städte Magdeburg und Halle sind gut auf die Flüchtlinge vorbereitet. Um Ihnen das Ankommen etwas leichter zu machen, haben wir für Sie die wichtigsten Adressen, Telefonnummern und Öffnungszeiten zusammengestellt. In diesem Artikel finden Sie deshalb viele Informationen rund um Behörden, Gesundheit, Bildung und Freizeit.

В цій статті ви знайдете багато інформації про державні установи, здоров’я, освіту та дозвілля (українська).

Behörden

Sie sind in Sachsen-Anhalt angekommen. Was sollten Sie jetzt tun?

Flüchtlinge aus der Ukraine dürfen aktuell drei Monate lang visumfrei nach Deutschland einreisen. Trotzdem muss sich jeder bei der Ausländerbehörde der Stadt anmelden. Weitere wichtige Informationen hat das Ministerium für Inneres auf seiner Internet-Seite zusammengestellt. Auch in ukrainischer Sprache.

Muss ich Asyl beantragen?

Nein, Ukrainer müssen kein Asyl beantragen.

Welche anderen Möglichkeiten habe ich dann?

Für ein langfristiges Aufenthaltsrecht in Deutschland gibt es folgende Möglichkeiten:

Sie stellen einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis nach §24 Aufenthaltsgesetz.

Sie stellen einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel zu einem anderen Zweck, zum Beispiel zum Studium oder zur Erwerbstätigkeit.

Sie stellen einen Asylantrag. Das ist aktuell noch nicht notwendig.

Ich habe kein Geld. Was kann ich tun?

Sie können finanziell unterstützt werden. Hier erhalten Sie Hilfe: https://mi.sachsen-anhalt.de/service/informationen-fuer-kriegsfluechtlinge-aus-der-ukraine-in-sachsen-anhalt/#c310696

Darf ich arbeiten?

Ja, die zuständige Ausländerbehörde kann Ihnen eine Arbeitserlaubnis erteilen.

Ich habe andere Fragen, wo wende ich mich hin?

Wer darüber hinaus allgemeine Fragen zu seinem Aufenthalt in dem Bundesland hat, kann diese auch unter der Telefonnummer der Hilfe-Hotline stellen. Viele Informationen finden Sie auch in PDF-Dateien, auf die Sie in diesem Artikel in ukrainischer, russischer, deutscher und englischer Sprache Zugriff haben.

Allgemeine Hilfe-Hotline "Anlaufstelle Ukraine"

Telefonnummer: 0049 (0) 345-21389399

Internet: www.integriert-in-sachsen-anhalt.de

Wer hilft mir bei der Übersetzung?

Dolmetscher finden Sie bei der Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt: SiSA - Sprachmittlung in Sachsen-Anhalt

Hotline für Übersetzungen

Telefonnummer: 0049 (0) 345-21389399

Ich habe mein Haustier aus der Ukraine mitgebracht. Was ist nun zu tun?

Haustiere müssen zwingend angemeldet werden. Außerdem müssen sie von einem Tierarzt untersucht werden. Einige Tiere kommen dann in Quarantäne. Wenden Sie sich bitte an das Landesverwaltungsamt Halle. Von dort aus wird alles Nötige in die Wege geleitet.



Adresse:

Landesverwaltungsamt

Referat 203

Dessauer Straße 70

06118 Halle (Saale)

Telefonnummer: 0049 (0) 345–514 2643

E-Mail: Heimtiereinfuhr.UA@lvwa.sachsen-anhalt.de

Internet: https://lvwa.sachsen-anhalt.de/das-lvwa/unterseite-start/ukraine-krieg/



Den Antrag für Haustiere finden Sie unter dem hinterlegten Link.

Gesundheit

Ich bin krank und brauche schnelle medizinische Hilfe. Was muss ich tun?

Rufen Sie eine dieser kostenfreien Nummern an. Dort kann Ihnen in der Regel auf Deutsch oder Englisch geholfen werden.

Rettungsdienst für gesundheitliche Notfälle: 112 (deutschlandweite Telefonnummer)

Bereitschaftsarzt: 116117 (deutschlandweite Telefonnummer/nur in deutscher Sprache)

Notdienste der Apotheken erreichen Sie bundesweit über folgende Telefonnummer: 0800/0022833 (kostenfrei) oder online: www.aponet.de

Was muss ich wegen Corona beachten?

In Deutschland ist die Inzidenz aktuell sehr hoch. Dennoch fallen in einigen Bundesländern ab dem 20. März 2022 einige Beschränkungen weg. In Sachsen-Anhalt müssen Sie weiterhin in Geschäften sowie in Bus und Bahn einen Mund-Nasen-Schutz tragen (Stand 19. März 2022). In Gaststätten und anderen Einrichtungen wie Diskotheken soll die 3G-Regel gelten. Das heißt, Sie müssen geimpft, genesen oder getestet sein.

Informationen auf Deutsch: Corona-Information Deutsch

Коронавірус: Інформація для українських біженців : Corona_Information Ukrainisch

Gilt meine Krankenversicherung aus der Ukraine auch in Deutschland?

Nein, Kranken-Versicherungsnachweise aus der Ukraine sind nicht gültig. Wer in eine Arztpraxis muss, muss sich vorher vom Sozialamt einen Behandlungsschein ausstellen lassen. Aber im Notfall ist eine Versorgung mit notwendigen Medikamenten möglich.

Bildung

Muss ich mein Kind in Deutschland in die Schule schicken?

Ja, denn alle Kinder ab sechs Jahren unterliegen in Deutschland einer Schulpflicht. Dies gilt auch für Flüchtlinge. Ausnahme: Ukrainer auf der Durchreise und Kinder und Jugendliche ohne Papiere.



In Sachsen-Anhalt gibt es eine Vielzahl an Schuleinrichtungen. Alle Informationen dazu erhalten Sie beim Landesschulamt in Halle.



Adresse:

Ernst-Kamieth-Straße 2

06112 Halle

Telefonnummer: 0049 (0) 345-5140

Internet: https://www.magdeburg.de/jugendamt

Magdeburg

Ich habe keine Unterkunft. Wo kann ich die ersten Tage übernachten?

Die Stadt Magdeburg hat in den Messehallen am Elbauenpark ein Notquartier für Flüchtlinge aus der Ukraine eingerichtet. Diese befinden sich in der Tessenowstraße, im Osten der Stadt. Dort können Sie die ersten zwei Nächte bleiben. Die Mitarbeiter werden Ihnen bei der Suche nach einer neuen Unterkunft behilflich sein.

Wo finde ich Informationen in Magdeburg?

Die Stadt Magdeburg ist die Hauptstadt des Bundeslandes Sachsen-Anhalt in Deutschland. Hier werden Ihnen in dem Familieninformationsbüro (FIB) alle Fragen zu Ihrem Aufenthalt in Magdeburg und zu persönlichen Erfordernissen beantwortet.



So finden Sie das Familieninformationsbüro:

Dezernat für Soziales, Jugend und Gesundheit

Ecke Ulrichplatz

Krügerbrücke 2

39104 Magdeburg

Telefonnummer: 0049 (0)391 59802700 oder 0049 (0)391 59802701

Internet: www.magdeburg.de/FIB



Sprechzeiten sind:

Mo, Di, Do 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr

Wie komme ich in Kontakt mit Einheimischen?

Ganz einfach! Die Freiwilligenagentur Magdeburg bietet ständig gemeinsame Aktionen an und vermittelt auch Kontakte zu Einrichtungen. Sie finden Sie unter der angegebenen Adresse:



Einsteinstraße 9

39104 Magdeburg

Telefonnummer: 0049 (0) 391-5495840

Internet: https://www.freiwilligenagentur-magdeburg.de/

Behörden

Es gibt Probleme mit meinem Pass. Wo kann ich mich hinwenden?

Für den Fall, dass Sie Probleme mit Ihrem Pass haben oder er auf der Flucht verloren gegangen ist, hilft Ihnen die Ausländerbehörde weiter und stellt für Sie sogenannte Passersatzpapiere, mit denen Sie offizielle Angelegenheiten in Deutschland erledigen können und in vielen Einrichtungen freien Zutritt erhalten. Außerdem hilft Ihnen die Ausländerbehörde, wenn Sie eine Aufenthaltsberechtigung für Asylbewerber benötigen. Hier finden Sie die Kontaktdaten der Ausländerbehörde:

Breiter Weg 222

39104 Magdeburg

Telefonnummer: 0049 (0) 391-5404389

Internet: https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/System/Ausl%C3%A4nderbeh%C3%B6rde/

Gesundheit

Ich bin krank und benötige einen Behandlungsschein. Wo bekomme ich ihn her?

Wenn Sie keine in Deutschland gültige Krankenversicherung besitzen, hilft Ihnen das Sozialamt der Stadt Magdeburg. Dort erhalten Sie einen Behandlungsschein, den Sie bei Ihrem Arztbesuch vorlegen müssen. Auf diesem Weg erhalten Sie eine kostenfreie medizinische Behandlung. Die entstehenden Kosten übernimmt für Sie die Kassenärztliche Vereinigung.

Sozial- und Wohnungsamt

Wilhelm-Höpfner-Ring 4

39116 Magdeburg

Telefon: 0049 (0)391-5403670 oder 0049 (0)391-5403671

Internet: https://www.magdeburg.de/Start/B%C3%BCrger-Stadt/Leben-in-Magdeburg/Soziales/ (nur deutsch)

Ich habe weder einen Behandlungsschein vom Sozialamt noch eine deutsche Krankenversicherung, bin aber krank. Wohin kann ich mich wenden?

Bei der Menschenrechtsinitiative MediNetz werden in Magdeburg kostenlos gesundheitliche Probleme besprochen, auf Wunsch auch anonym. Von dort aus werden die Patienten an einen geeigneten Facharzt vermittelt. Auf Wunsch können Sie auch von den Mitarbeitern von MediNetz zu einem Arzttermin begleitet werden.



einewelt haus Magdeburg

Schellingstraße 3-4

39104 Magdeburg

Telefonnummer: 0049 (0)176-66530854

Internet: http://medinetz-magdeburg.de/deutsche/



Sprechzeiten:

Dienstag 15:00 bis 17:00 Uhr

Ich bin krank, aber die Arztpraxen sind schon zu. Was mache ich nun?

In diesem Fall hilft Ihnen die Bereitschaftspraxis im Magdeburger Universitätsklinikum/MedicoCenter. Diese Anlaufstelle gibt Ihnen auch außerhalb der Sprechzeiten Unterstützung und ist ohne telefonische Anmeldung nutzbar.

Bereitschaftspraxis/MedicoCenter

Universitätsklinikum Magdeburg, Haus 60 a

Leipziger Straße 44

39120 Magdeburg

Bereitschaftszeiten:

Montag, Dienstag, Donnerstag: 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Mittwoch, Freitag: 14:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertag: 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Ich hätte gern einen Arzt in Magdeburg, der Ukrainisch oder Russisch spricht. Wer ist das?

Ukrainischsprachige Ärzte:

Nadiya Pilipcuk (Ukrainisch/Russisch)

Facharzt für Allgemeinmedizin/ Hausarzt

Agnetenstr. 24

39106 Magdeburg

Telefonnummer: 0049 (0) 391-5611700



Mo: 08:00 - 11:30 und 15:00 - 18:00

Di: 08:00 - 11:30

Mi: 08:00 - 11:30

Do: 08:00 - 11:30 und 15:00 - 18:00

Fr: 08:00 - 11:30

Olena Oeding (Ukrainisch/Russisch)

Facharzt für Innere Medizin/Hausarzt

Kroatenweg 72

39116 Magdeburg

Telefonnummer: 0049 (0) 391-6099370



Sprechzeiten:

Mo: 07:30 - 14:00 Uhr

Di: 08:00 - 09:00 Uhr

Do: 07:30 - 12:00 und 15:00 - 17:00 Uhr

Fr: 08:00 - 12:00 Uhr

Weitere russischsprechende Ärzte finden Sie hier. (nur deutschsprachig).

Bildung

Meine Kinder sind noch klein. Kann ich sie tagsüber in einem deutschen Kindergarten unterbringen?

Ja, das geht in vielen Fällen. Für die Beantragung eines Kindergartenplatzes ist das Jugendamt Magdeburg zuständig. Dort erfahren Sie auch, welche der vielen Kindergärten und Kindertagesstätten oder Tagesmütter dafür in Frage kommen.



Jugendamt

Kita-Beratung

Frau C. Reichenauer

W.-Höpfner-Ring 1

39116 Magdeburg

Telefonnummer: 0049 (0)391-5403131

Internet: https://www.magdeburg.de/jugendamt

E-Mail: kitaberatung@jga.magdeburg.de

Ich studiere an einer ukrainischen Universität und möchte nun in Magdeburg ein Studium aufnehmen. Wohin muss ich mich wenden?

In diesem Fall ist die Otto-von-Guericke-Universität (OVGU) in Magdeburg die richtige Ansprechpartnerin für Ihre Fragen und Wünsche.



Immatrikulierte Studierende in ukrainischen Partneruniversitäten können sich an der Universität Magdeburg für einen Studiengang einschreiben.

Partneruniversitäten sind:

NTU Kyiv Polytechnic Institute

National University of “Kyiv-Mohyla Academy” (NaUKMA)

NTU “Kharkiv Polytechnic Institute”

National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute

Odessa National Polytechnic University

Odessa National Economic University

In diesem Fall kontaktieren Sie bitte die Universität über die E-Mail-Adresse: partner.ukraine@ovgu.de

Immatrikulierte Studierende an anderen ukrainischen Hochschulen können sich über das Dezernat Studienangelegenheiten an der Universität Magdeburg einschreiben.

In diesem Fall kontaktieren Sie bitte die Universität über die E-Mail-Adresse: students.ukraine@ovgu.de

Außerdem bietet die Otto-von-Guericke-Universität eine Menge Informationen für ukrainische Studierende im Internet an.

Auch die Hochschule Magdeburg-Stendal bietet ukrainischen Flüchtlingen die Möglichkeit zur unkomplizierten Aufnahme eines Studiums an.

Studieninteressierte sollen sich in diesem Fall an die E-Mail-Adresse: international@h2.de wenden. Informationen über das Studienangebot erhalten Sie auf Englisch direkt auf der Internetseite der Hochschule.

Freizeit

Darf ich in Magdeburg kostenlos Bus und Bahn und Fähre fahren?

Ja! Der Öffentliche Nahverkehr in Magdeburg ist für ukrainische Geflüchtete kostenlos. Die Voraussetzung dafür ist ein ukrainischer Ausweis (Reisepass oder ein Personalausweis) oder ein kostenloses Sonderticket der Deutschen Bahn (Help Ukraine-Ticket). Kinder können auch ohne Dokument in Begleitung von Erwachsenen kostenlos mitgenommen werden.

Wir gehen gerne in den Zoo. Können wir ihn kostenfrei besuchen?

Ja, das geht. Geflohene Ukrainer, ein ortskundiger Begleiter und Ehrenamtliche, die den Flüchtlingen Wohn-Asyl gewähren, habe kostenfreien Zutritt im Zoo. Auch hier wird ein ukrainischer Ausweis oder Reisepass als Nachweis benötigt.



Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

Zooallee 1

39124 Magdeburg

Öffnungszeiten: 9.00 bis 18.00 Uhr



Telefonnummer: 0049 (0) 391-280900

Internet: https://www.zoo-magdeburg.de/



Anfahrt mit Straßenbahn:

Die Straßenbahnlinie 10 in Richtung Barleber See / Rothensee / Neue Neustadt bringt Sie bis 200 Meter vor den Zooeingang (Haltestelle „Zoo“). Die nächstgelegene Station der Deutschen Bahn ist „Eichenweiler“, von dort geht es zu Fuß oder eine Station mit der Straßenbahnlinie 10 in Richtung Sudenburg.

Wo gibt es einen schönen Park in Magdeburg, den ich kostenfrei besuchen kann?

Wir empfehlen den Stadtpark Rotehorn. Dort gibt es einen tollen Spielplatz mit Abenteuerschiff und einen Park mit kleinem See und viel Platz zum Entspannen und Spazierengehen. Außerdem befindet sich gleich nebenan die Elbe, an der Sie flanieren und die Seele baumeln lassen können.



Heinrich-Heine-Platz

39114 Magdeburg

Halle (Saale)

Behörden

Ich bin in Halle angekommen. Wo muss ich mich melden?

Im „Kulturtreff“ in Halle-Neustadt, Am Stadion 6, hat die Stadt eine zentrale Aufnahmestelle errichtet. Dort können Sie die bei der Stadt in der Stadt, die Registrierung bei der Ausländerbehörde und die Beantragung von Sozialleistungen . Die Aufnahmestelle ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet (16 Uhr letzter Einlass). Persönliche Dokumente (Ausweis) sollten mitgebracht und idealerweise ein biometisches Foto.

Wo finde ich in Halle eine Unterkunft?

Die AWO SPI koordiniert in Abstimmung mit der Stadt Halle (Saale) private Unterbringungsangebote für ukrainische Geflüchtete. Wer für Personen aus der Ukraine eine Unterbringung sucht, erhält dort einen passenden Kontakt. Die E-Mail-Adresse lautet: ukraine@awo-spi.de oder telefonisch oder über WhatsApp erreichbar: 0049 (0)176 14499701

Wohin kann ich mich bei weiteren Fragen wenden?

Für Fragen zu Formalitäten für ukrainische Geflüchtete, zur Unterbringung und Probleme in verschiedenen Lebenslagen hat die Stadt (Halle) eine Hotline eingerichtet. Diese ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer: 0049 (0)345 221 2580 zu erreichen.

Bei Fragen zur Anmeldung und zum Aufenthalt steht Herr Nelles von der Stadt Halle zur Verfügung. Seine Telefonnummer lautet: 0049 (0)345 221 5304.

Bei Fragen zu Unterbringung und Sozialleistungen steht Herr Theiß von der Stadt Halle zur Verfügung. Seine Telefonnummer lautet: 0049 (0)345 221 5565.

Bei Fragen zu Integrations- und Unterstützungsangeboten steht

Petra Schneutzer, Beauftragte für Migration und Integration der Stadt Halle (Saale) zur Verfügung. Ihre Telefonnummer lautet: 0049 (0)345 221 4023. Oder schreiben Sie eine Mail an: willkommen@halle.de

Viele Informationen für Migranten sind auf der Seite integration.halle.de zusammengestellt.

Auf der Internetplattform www.engagiert-in-halle.de bündelt und aktualisiert die Freiwilligen-Agentur fortlaufend Informationen zu den vielfältigen Unterstützungsangeboten in Halle.

Die Stadt Halle Saale hat in einem Informationsblatt noch einmal alle Informationen für ukrainische Geflüchtete zusammengestellt. Dort steht, an wen sich Flüchtlinge aus der Ukraine wenden können, wenn sie in Halle ankommen, ob sie Asyl beantragen müssen und ob sie arbeiten dürfen. Informationen für ukrainische Staatsangehörige in Halle (Saale) (PDF) Інформація для громадян України в Галле (Заале) (PDF )

Gesundheit

Ich bin schwanger. Wo finde ich Hilfe?

Das Universitätsklinikum bietet Schwangeren an, sie weiter zu betreuen. Dazu können sich werdende Mütter Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 14.00 Uhr im Kreißsaal des Universitätsklinikums Halle (Ernst-Grube Straße 40, 06120 Halle) vorstellen. Sofern vorhanden, sollte mitgebracht werden:

der Pass

den Registrierungsnachweis als Flüchtling

einen Mutterpass oder Dokumente zur Schwangerschaft

Nachweis der Krankenversicherung über das Sozialamt Halle (Saale

Gibt es Ärzte in Halle, die ukrainisch oder russisch sprechen?

Nansalmaa Baasai (Russisch) Allgemeinmediziner Unstrutstraße 1 06122 Halle Telefonnummer: 0049 (0) 345 8045248 Sprechzeiten: Dienstag: 7:30- 12:00 14:00- 18:00

Frank Langguth (Russisch) Allgemeinmediziner An der Petruskirche 16d 06120 Halle Telefonnummer: 0049 (0) 345 5220296 Sprechzeiten: Mo-Fr: 07-13 Uhr Mo: 14-18 Uhr

Es gibt weitere Ärzte in Halle, die russisch sprechen. Diese finden Sie hier. (nur deutschsprachig).

Ich bin krank und es ist Wochenende. Wohin kann ich mich wenden?

Wer an einem Wochenende oder Feiertag oder nach Feierabend krank wird, erhält in Halle schnell ärztliche Hilfe. Der kassenärztliche Notdienst ist rund um die Uhr unter der Notfallnummer 116117 erreichbar. Eine Übersicht über die verfügbaren Bereitschaftsdienste in Halle finden Sie hier:

Kassenärztliche Bereitschaft ist 24 Stunden am Tag zu erreichen. Bundesweit unter 116117 oder 0049 (0)345/681000

Bereitschaftsdienst Krankenhaus St. Elisabeth ist für Erwachsene unter der Nummer 0049 (0)345 213 4640 Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen zu erreichen. Wer ein krankes Kind hat, kann sich an die Notambulanz unter der Nummer 0049 (0)345 213 4310 wenden.

Die Notaufnahme im Krankenhaus Halle-Dölau ist unter der Nummer 0345 559 1684 zu erreichen.

Die Notaufnahme in der Uniklinik in der Ernst-Grube-Straße 40 ist unter der 0049 (0)345 557 5860 zu erreichen.

Bildung

Ich war in der Ukraine in einer Universität eingeschrieben und möchte gern weiterstudieren. An wen kann ich mich wenden?

Das Team des International Office an der Martin-Luther-Universität hilft Studierenden und Promovierenden aus der Ukraine und der Russischen Föderation, die hier vor Ort sind. Diese finden die für sie relevanten Informationen auf einer Sonderseite des International Office.

Das Team des International Office bietet vom Krieg in der Ukraine betroffenen Studierenden, Promovierenden und Wissenschaftler, seine Unterstützung an. Ansprechpartner sind:

Für Studierende: Gritt Eisenkopf, Tel. 0049 (0)345 55 21535, Online-Sprechzeit buchbar unter https://padlet.com/incoming1/gin9ifgx18wj4wja

Gritt Eisenkopf, Tel. 0049 (0)345 55 21535, Online-Sprechzeit buchbar unter https://padlet.com/incoming1/gin9ifgx18wj4wja Für Promovierende: Markus Niedobitek, Tel.: 0049 (0)345 55 21745, Mail: phd.network@international.uni-halle.de

Markus Niedobitek, Tel.: 0049 (0)345 55 21745, Mail: phd.network@international.uni-halle.de Für Wissenschaftler: Esther Smykalla, Tel.: 0049 (0)345 55 21538 Mail: esther.smykalla@international.uni-halle.de

Freizeitangebote

Ich gehe gerne in den Zoo. Darf ich den Zoologischer Garten in Halle kostenfrei besuchen?

Ja, Personen mit ukrainischem Pass bekommen derzeit freien Eintritt in den Zoo.

Reilstraße 57 06114 Halle Telefon: (0345) 5203-300 Öffnungszeiten (Mo-So): 9 bis 16 Uhr https://zoo-halle.de

Anfahrt: Mit den Straßenbahn-Linien 3 und 12 (Nachtlinie 95) können Besucher in Richtung Halle-Trotha (Haltestelle Zoo) oder mit der S-Bahn (Linie S3) den Zoo erreichen. Die Straßenbahnhaltestelle ist direkt am Zoo-Haupteingang gelegen und von der S-Bahn Haltestelle sind es nur 5 Minuten Fußweg bis zum Zoo.

Geflüchtete aus der Ukraine können die Busse und Bahnen in Halle kostenfrei nutzen.

Wo gibt es in Halle einen schönen Park?

Der Stadtpark der Saalestadt liegt in der nördlichen Innenstadt, zwischen der Straße Opfer des Faschismus, Magdeburger Straße und Stadtgottesacker. Er ist über 4,5 Hektar groß. Hier gibt es einen Spielplatz, Bolzplatz und eine Skateranlage. Der Eintritt ist frei.

Anfahrt: Mit der Straßenbahn oder dem Bus fahren Besucher bis zur Magdeburger Straße.

Geflüchtete aus der Ukraine können die Busse und Bahnen in Halle kostenfrei nutzen.