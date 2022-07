Flüchtlinge gegen den Fachkräftemangel: Integration ukrainischer Arbeitskräfte in Sachsen-Anhalt startet im Eiltempo

Gerade noch dem Krieg entkommen, schon eine neue Stelle: Die Ukrainerinnen Valerie Soloviova und Aleksandra Odnoochko haben in Sachsen-Anhalt bereits Arbeit gefunden. Arbeitswillige Flüchtlinge sind im Land gern gesehen - denn der Bedarf an Personal in den Betrieben ist groß.

Foto: Andreas Stedtler