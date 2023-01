Immer wieder steht die Bahn in heftiger Kritik. Eine neue Auswertung zeigt nun, mit wie vielen Minuten Verspätungen Reisende bei Zügen der Deutschen Bahn in Magdeburg, Halle, Naumburg und Stendal tatsächlich rechnen müssen.

Unpünktlich? So viele Verspätungen haben Züge der Bahn jeden Tag in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle (us) - Die Fernzüge der Deutschen Bahn gelten oft als besonders unpünktlich. Aber stimmt das auch in Sachsen-Anhalt? Eine neue Auswertung zeigt, wie stark sich Reisende in den Fernbahnhöfen des Landes auf die geplanten Abfahrtzeiten verlassen können.

Tatsächlich liegen laut einer Spiegel-Auswertung von 230 Fernbahnhöfen anscheinend Daten des Onlineportals Zugfinder.net für das Jahr 2022 zu Grunde. Und die zeigen: Nicht überall in Deutschland sind offenbar IC, EC, ICE und Co. gleich stark von Unpünktlichkeit betroffen.

DB-Fernverkehr unterschiedlich stark betroffen

So sind die Züge der Bahn in Berlin Hauptbahnhof jeden Tag durchschnittlich etwa 10 Minuten zu spät, in Hannover und Hamburg Hbf ebenfalls. 9 Minuten fahren Züge in Frankfurt am Main im Durchschnitt ein, 8 in München Hauptbahnhof.

Mit nur 6 Minuten kann offenbar der Leipziger Hauptbahnhof auftrumpfen. Nur wenig schlechter sieht es in Magdeburg aus. Dort fuhren Züge 7 Minuten täglich ein. Damit waren 74 Prozent der Züge pünktlich. Genauso viele Verspätungen und Verspätungsminuten gab es laut dem Spiegel in Halle (Saale) Hauptbahnhof.

Besonders unpünktlich am Bahnhof Stendal

Besonders pünktlich war die Deutsche Bahn offenbar am Naumburger Hauptbahnhof. Hier fuhren die Züge mit nur 5 Minuten Verzögerung los. Da diese unter sechs Minuten dauerte, galten sie laut Bahn als im Durchschnitt pünktlich und zu immerhin 82 Prozent als sehr zuverlässig.

Ein Schlusslicht gibt es aber in Sachsen-Anhalt: Stendal. Dort fuhren die Züge der Bahn offenbar mit 13 Minuten Verspätung los und waren lediglich zu 67 Prozent pünktlich.