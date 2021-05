FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens im Porträt

Halle (Saale) - Es ist einer der seltenen Momente in diesen Zeiten, in denen die Politik direkten Kontakt zum Bürger sucht. Halle, ein sonniger Vormittag vor dem Steintor-Varieté. Die FDP im Straßenwahlkampf. Lydia Hüskens und ihr Team verteilen, nein, nicht Kugelschreiber an vorübereilende Passanten. Auch nicht Masken oder Schnelltests, was ja pandemiekonform wäre. Nein, sie verteilen kleine Packungen mit Taschentüchern. Weil, so die Botschaft, der angebliche Stillstand in Sachsen-Anhalt so traurig mache. Die Pandemie. Schlusslicht im Bundesländervergleich. Und überhaupt.

Hüskens geht also auf eine Gruppe junger Männer zu. „Sie brauchen bestimmt Taschentücher, kann man immer gebrauchen“. Die Angesprochenen schauen verdutzt, greifen dann aber zu. Und eilen weiter. Zwei-, dreimal wiederholt sich das. Hüskens strafft sich, sie sagt: „Man braucht immer eine gewisse Anlaufzeit.“

Lydia Hüskens soll FDP zurück in den Landtag bringen

Lydia Hüskens (57) verkörpert die Hoffnung der Freien Demokraten, nach zehn Jahren parlamentarischer Abstinenz wieder in Sachsen-Anhalts Landtag einzuziehen. 2011 war die FDP mit 3,8 Prozent aus dem Parlament geflogen. Hüskens soll sie als Spitzenkandidatin nun wieder hineinführen. Auch für sie wäre es eine Rückkehr: Von 2002 bis 2011 saß die heutige Geschäftsführerin des Studentenwerks Halle schon einmal für die Liberalen im Landtag, sie hatte den einflussreichen Posten der parlamentarischen Geschäftsführerin inne.

Nun also der Versuch des Wiedereinzugs. Jüngste Umfragen sehen die FDP bei sechs bis acht Prozent und damit sicher drin. Zwei Fragen drängen sich auf: Warum sollte die FDP wieder in den Landtag? Und warum tritt Hüskens als Spitzenkandidatin an?

Hüskens hungrig auf Landespolitik

Sie beantwortet diese Fragen in ihrem Büro in Halle, der Blick von dort geht ins Grüne. Das Studentenwerk hat seinen Sitz am halleschen Weinberg-Campus, was mindestens so idyllisch ist wie es klingt. Die Saale ist nicht weit, Vögel zwitschern durchs offene Fenster herein. Lydia Hüskens lehnt sich zurück: „Mich treibt hier nichts weg.“ Dennoch: Der sichere Job an der Verwaltungsspitze des Studentenwerkes reiche ihr nicht, sagt sie. Zu stark ist der Lockruf der Politik, dem sie in den vergangenen Jahren als Stadträtin in ihrem Wohnort Magdeburg nur auf kommunaler Ebene folgen konnte.

In ihren neun Jahren im Landtag habe sie gemerkt, wie viel Spaß Landespolitik mache, sagt Hüskens: „Regeln diskutieren, aufstellen und umsetzen, die unser gesellschaftliches Leben besser machen, darum geht es doch in der Politik.“ Dabei kam der Einzug in den Landtag für sie damals überraschend. „Wir hatten mit fünf, sechs Mandaten gerechnet. Am Ende wurden es 17.“ Hüskens stand auf Listenplatz 15.

Engagement für weniger staatlichen Einfluss

Der Spaß an der Politik führt zurück zur Frage: Warum braucht es die FDP im Landtag? „Weil dort nur Staatsparteien sitzen“, antwortet die Spitzenkandidatin unverblümt, „die wollen alle, dass der Staat alles regelt“. Die FDP dagegen wolle weniger Staat. „Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch seine Angelegenheiten selbst regeln kann. Der Staat sollte nur denen helfen, die wirklich Hilfe benötigen.“

Soweit der theoretische Überbau. Und die praktische Politik, zwischen Altmark und Burgenlandkreis, Harz und Fläming? Hüskens klagt, Sachsen-Anhalt verkaufe sich unter Wert. „Wir müssen mehr über unsere Stärken reden. Es gibt so viel, was wir herausstellen können.“ Hüskens nennt „die Affinität zu Naturwissenschaften und Technologie“, nennt Land- und Forstwirtschaft.

Die FDP-Wahlkampagne kommt poppig in knalligen Farben daher, sie heißt „Ein Land fährt hoch.“ An fünf Jahren Kenia-Koalition lässt sie kein gutes Haar: Stillstand, Rückschritt, Ideenmangel - das sind im Kern die Vorwürfe.

FDP will Wirtschaft im Land hochfahren

Wie die FDP Sachsen-Anhalt „hochfahren“ will? Indem sie etwa Unternehmensgründern das Leben leichter macht. Entbürokratisierung heißt das Schlüsselwort. Angehende Unternehmer sollen beim Staat nur noch einen Ansprechpartner vorfinden, eine Gründung soll in 48 Stunden möglich sein. Pandemiebedingt geschlossene Firmen sollen finanziell entschädigt werden.

In der Innenpolitik und bei der Bildung allerdings baut auch die FDP auf den Staat. So gibt das Landtagswahlprogramm das Ziel aus, mehr Polizisten einzustellen und die Lehrerausbildung auszubauen. Dafür sollen etwa finanzielle Anreize für das Studium von Mangelfächern geschaffen werden. Auch ein Stipendium für angehende Pädagogen, die sich verpflichten, nach der Ausbildung aufs Land zu ziehen, ist vorgesehen - analog zum Landarztstipendium in der Medizin.

Gegen neue Schulden

Woher das Geld dafür kommen soll in einem Land, das nicht mehr viel zu verteilen hat? Was die Entschädigung coronagebeutelter Firmen angeht, sieht Hüskens dann doch den Staat gefragt - sie verweist auf den Bund, der einspringen müsse. Ansonsten bleibt sie vage: Zunächst müsse es einen Kassensturz geben.

Was allerdings auch heißt: Die FDP müsste sagen, was aus ihrer Sicht überflüssig ist. Auch in diesem Punkt will Hüskens sich nicht festlegen. Klar ist für sie nur: Neue Schulden dürfe es nicht geben. „Das ginge zu Lasten künftiger Generationen.“

Offene Ohren für Corona-Skeptiker

Lieber spricht sie die Pandemie an: „Wir sehen uns als Ansprechpartner für all die Menschen, die Corona nicht leugnen, aber den Maßnahmen zur Eindämmung kritisch gegenüberstehen.“ Was natürlich ein dankbares Thema für eine außerparlamentarische Opposition ist, wie die FDP sie derzeit ist. Allerdings auch ein heikles, wie sich am Rande der Taschentuch-Verteilaktion in Halle zeigt. Eine ältere Frau mit Fahrrad tritt an eine Wahlkämpferin heran. Der Mund-Nasen-Schutz hängt ihr unterm Kinn, während die FDP-Frau den ihren vorschriftsmäßig trägt: „Wie ist denn ihre Meinung zu Corona?“, fragt die Radfahrerin die Liberale verschwörerisch.

Diese bleibt ruhig: „Corona gibt es.“ - „Mir ist das alles zu übertrieben“, sagt die Frau. Die Wahlkämpferin baut ihr eine Brücke: „Sie meinen die Maßnahmen?“ - „Ja.“ Wie umgehen mit solchen Corona-Skeptikern, gar mit Leugnern? Lydia Hüskens erzählt solchen Menschen gerne von Freunden und Bekannten, die, einmal an Covid-19 erkrankt, bis heute an den Spätfolgen leiden. „Das überzeugt meistens.“

Freude am Diskutieren

Es klingt wie ein Klischee, aber in diesem Fall stimmt es: Das Diskutieren, das Argumentieren hat Lydia Hüskens schon am elterlichen Abendbrottisch gelernt. Zu Hause am Niederrhein redeten sie, ihre drei Geschwister und die Eltern immer über Politik, erzählt sie. Das prägt: „Ich habe Freude an Diskussionen.“

Nach ihrem Geschichtsstudium trat sie den Liberalen bei, machte zunächst Kommunalpolitik. 1992 kam sie nach Sachsen-Anhalt, ihre erste Stelle: Öffentlichkeitsarbeit im Umweltministerium. In der FDP hat sie es weit gebracht - Präsidiumsmitglied, Landesvorsitzende, Kreischefin in Magdeburg.

Lob von Parteikollegen

Im Landtag war die Freude von Hüskens an Diskussionen mitunter so groß, dass Ausschusssitzungen sich in die Länge zogen. Darauf müssen die Abgeordneten der eigenen und anderer Parteien wohl auch künftig gefasst sein, sollte die FDP den Wiedereinzug schaffen. Karl-Heinz Paqué hält Hüskens für die Richtige, um dieses Ziel zu erreichen.

Der Wirtschaftsprofessor mit FDP-Parteibuch, im Kabinett Böhmer von 2002 bis 2006 Finanzminister, hat damals eng mit Hüskens in deren Eigenschaft als parlamentarische Geschäftsführerin zusammengearbeitet. „Ihre Stärke ist ihre parlamentarische Professionalität, sie hat sich einen sehr guten Ruf erarbeitet“, lobt Paqué.

Nachrückerin für Frank Sitta

Ist es ein Makel, dass die FDP-Spitzenfrau nur dorthin gelangte, wo sie jetzt ist, weil ein Mann nicht mehr wollte? Eigentlich hatte der bisherige Landeschef und Noch-Bundestagsabgeordnete Frank Sitta sowohl bei der Landtags- als auch bei der Bundestagswahl im September als Spitzenkandidat antreten wollen. In der Partei hatte das Unmut ausgelöst.

Im Sommer vorigen Jahres muss Sitta wohl erkannt haben, dass er mit der Doppelkandidatur zu hoch gepokert hatte. Er zog sich komplett zurück. Erst damit war der Weg für Hüskens frei. Paqué sieht darin kein Problem. Schließlich, sagt er, gehe es bei der Landtagswahl weniger um Persönlichkeiten als vielmehr um Programmatik. Und Hüskens? Was wäre gewesen, wenn Sitta nicht gegangen wäre? Sie versichert: „Darüber habe ich gar nicht nachgedacht.“ (mz)