FDP-Chef Lindner attackiert Haseloff zum Wahlkampfauftakt

Magdeburg - Bei ihrem digitalen Wahlkampfauftakt hat die FDP die Landesregierung von Sachsen-Anhalt und insbesondere Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) attackiert. FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner warf dem Regierungschef am Donnerstagabend vor, keine eigenen Ziele zu verfolgen. „Sein Streben nach Macht hat Haseloff in entlarvender Weise zum Ausdruck gebracht“, sagte Lindner.

Er bezog sich auf Aussagen Haseloffs, für die Eignung als Kanzlerkandidat der Union seien „persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften“ weniger wichtig als die Chance, die Wahl zu gewinnen. Haseloff stelle damit die Eignung und eine "Idee für das Land" hinter die bloße Machtfrage zurück, sagte Lindner. „Deutlicher kann man nicht sagen, dass man in der Sache nichts will.“

Kritik von Lindner: Sachsen-Anhalt hat Gesetz letztlich passieren lassen

Lindner warf Haseloff zudem vor, in der Corona-Politik nichts gegen die Bundesnotbremse unternommen zu haben. Die FDP hat gegen das Gesetz Verfassungsbeschwerde eingelegt. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident hatte die Notbremse im Bundesrat als unverhältnismäßig und überflüssig kritisiert. „Einspruch eingelegt hat er trotzdem nicht“, rügte Lindner. Tatsächlich hat Sachsen-Anhalt das Gesetz im Bundesrat passieren lassen. Für einen Einspruch gab es innerhalb der schwarz-rot-grünen Landesregierung keinen Konsens, da die Grünen hinter der Notbremse stehen und die Bundes-SPD das Gesetz im Bundestag selbst beschlossen hatte.

Die FDP will bei der Landtagswahl am 6. Juni nach zehn Jahren in den Landtag zurückkehren. Ihre Kampagne steht unter dem Slogan „Ein Land fährt hoch“. In einem am Freitag vorgeführten Wahlkampfspot heißt es: "Zehn Jahre Haseloff. Zehn Jahre nur eine Richtung: abwärts". FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens nannte als Beispiele die Bildungspolitik, das Wirtschaftswachstum und den Breitbandausbau, bei denen Sachsen-Anhalt hinterherhinke. „In manchen Gegenden ist es sicherer, eine Brieftaube zu schicken als eine SMS“, spottete Hüskens.

Lindner sagte, die FDP sei für Koalitionen mit allen demokratischen Parteien offen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken kommen nicht in Frage. Sein eigener Landesverband Nordrhein-Westfalen trägt eine gemeinsame Regierung mit der CDU. Möglich seien aber auch eine Jamaika-Koalition oder die Ampel. „Für uns zählen die Inhalte“, sagte Lindner. (mz/Hagen Eichler)