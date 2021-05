Fast 30 Grad am Sonntag – doch wie lange hält das Sommerwetter?

Halle (Saale) – Mit fast 30 Grad erlebt Sachsen-Anhalt am Sonntag den ersten echten Sommertag des Jahres. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Sonntag mit bis zu 28 Grad, am Montag örtlich mit bis zu 29 Grad. Selbst im Harz wird es mit 25 Grad sommerlich.

Wer kann sollte die zwei warmen Tage ausgiebig genießen – denn das Wetter schlägt schnell wieder um. Bereits am Montagabend drohen Gewitter, die Sachsen-Anhalt in der Nacht mit Sturmböen, Starkregen und Hagel überziehen.

Mit 24 Grad bleibt der Dienstag noch vergleichsweise warm allerdings soll es vielerorts regnen. In den kommenden Tagen pendelt sich das Wetter dann erst einmal unterhalb der 20-Grad-Marke ein, so der DWD. Das gilt auch für den Himmelfahrtstag. Zum Wochenende könnte es dann wieder etwas wärmer werden, so die aktuellen Prognosen. (mz)