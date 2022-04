Hetze gegen Fridays-For-Future-Bewegung mit Bildern aus Halle

Halle (Saale)/DUR/mad - Aktuell geistert erneut eine dreiste Lüge per Fake-Post mit Fotos aus Halle durch soziale Medien - offenbar ganz bewusst nur mit einem Ziel, nämlich den Klimaaktivismus schlecht zu machen.

„So sieht es übrigens nach einer #FridaysForFuture-Demo aus, bei der gegen den Klimawandel protestiert wird – Glaubwürdigkeit geht anders!“, so steht es in einem Twitter-Post mit Fotos von der Ziegelwiese in Halle (siehe Screenshot). Diese billige Lüge geistert derzeit wieder durchs Netz, nachdem das Portal volksverpetzer.de diesen vornehmlich in Kreisen der FFF-Gegner verbreiteten Post bereits vor drei Jahren als Fake entlarvt hatte.

Auf Twitter wird diese Collage verbreitet – der Müll auf der Wiese stammt jedoch nicht von einer FFF-Demo sondern bei einer Abiturfeier in Halle. (Quelle: Twitter/Screenshot)

Auf den Fotos ist eine komplett vermüllte Grünfläche mit angrenzendem Teich zu sehen. Flaschen und Plastikbecher treiben im Wasser und sind überall auf dem Rasen verteilt – all das sind angeblich Überreste einer Fridays For Future-Demonstration. Tatsächlich sind es jedoch Bilder, die nach der großen Abi-Feier im Frühjahr 2019 in der Stadt Halle entstanden sind. Die Party der Abiturienten findet in Halle in der Regel in jedem Frühjahr auf der „Ziegelwiese“ statt, einem parkähnlichen Areal auf der Peißnitzinsel im Zentrum von Halle.

Die Fotos des Fake-Posts sind also bereits drei Jahre alt und wurden offenbar dem Beitrag eines halleschen Online-Portals vom 6. April 2019 entnommen. In dem Artikel geht es aber nicht um eine FFF-Demo, sondern um die Aufräumarbeiten nach der Abi-Feier. Menschen, die dies nicht wissen und ohnehin gegen Fridays For Future sind, fallen schnell auf den Fake-Post herein und teilen ihn bedenkenlos weiter.

FFF-Gegner missbrauchen Fotos aus Halle für Hetze gegen Klimaaktivisten

In der Originalmeldung wird übrigens darauf hingewiesen, dass die Verschmutzung im Jahr 2019 deutlich geringer ausfiel als in den Jahren zuvor. Die Mitarbeiter der beauftragten Reinigungsfirma hatten 2019 nur eine gute halbe Stunde gebraucht, um die Fläche um die den Fontänen-Teich auf der Peißnitz zu reinigen.

Die Fotos von vermüllten Flächen schafften es zwischenzeitlich sogar international zu zweifelhaftem Ruhm. So seien diese im März 2022 auch im Zusammenhang mit einer FFF-Demo in Wien missbraucht worden. Auch hier wurde behauptet, dass auf den Bildern Überreste der Demonstrierenden in einem Wiener Park zu sehen seien - obwohl die Route des FFF-Protestzugs in Wien gar nicht durch diese Grünfläche geführt hatte. Der Post wurde über Facebook und Twitter verteilt - unter anderem auch von Politikern der rechtspopulistischen FPÖ.

Das Team von Volksverpetzer.de begann im Jahr 2014 als regionaler Blog für Augsburger Politik. Seit Herbst 2015 widmet sich das Team auch der Offenlegung von Hetze und Fake News im Internet.

"Uns ärgern Hass, Hetze, Fake News und Verschwörungsmythen in Social Media genau wie alle anderen. Deshalb wollen wir etwas dagegen tun", beschreibt das überwiegend ehrenamtlich arbeitende Team seine Arbeit.