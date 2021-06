Fahrraddemos und Aktionen von Fridays for Future Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Im Vorfeld der Landtagswahl am Sonntag hat das Bündnis Fridays for Future Sachsen-Anhalt für Freitag zu Aktionen im ganzen Land aufgerufen. Die höchsten Teilnehmerzahlen werden bei Fahrraddemonstrationen in Halle (14.00 Uhr) und Magdeburg (15.00 Uhr) erwartet, wie ein Sprecher des Bündnisses sagte. Auch in Dessau-Roßlau werde es eine Fahrraddemo (15.00 Uhr) geben, in Wernigerode (13.00 Uhr), Seehausen (14.00 Uhr) und Merseburg (15.00 Uhr) seien Aktionen geplant.

Ziel sei es, vor der Wahl erneut das Thema Klimagerechtigkeit in den Fokus zu rücken. Fridays for Future Sachsen-Anhalt fordert eigenen Angaben zufolge „in erster Linie eine Landespolitik, die mit der im Pariser Klimaabkommen angestrebten 1,5-Grad-Grenze kompatibel ist und sich nach einem gerechten CO2-Budget richtet“. (dpa)