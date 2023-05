Drei Männer haben in Wolmirstedt eine Explosion in einer Bank ausgelöst. Die Täter entkamen bei Eintreffen der Polizei. Nun werden sie dringend gesucht.

Explosion in Wolmirstedt: Panzerknacker sprengen Geldautomaten in der Börde

Explosion: Drei Panzerknacker haben in Wolmirstedt in der Börde einen Geldautomaten gesprengt, Geld gestohlen und das Bankgebäude beschädigt. Hinweise zu den Flüchtigen werden dringend von der Polizei erbeten. Symbolbild:

Wolmirstedt (vs) - Zu einer Explosion ist es am frühen Montagmorgen in einer Bankfiliale in Wolmirstedt gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach drangen drei mutmaßliche Täter kurz nach drei Uhr gewaltsam in den Automatenraum ein und sprengten einen Geldautomaten mit einem Gasgemisch. Dabei wurde das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Den Männern gelang es dabei, Bargeld zu erbeuten. Im Anschluss seien sie mit einem dunklen Auto vor der in diesem Augenblick eintreffenden Polizei geflüchtet, heißt es.

Geldautomat in Wolmirstedt gesprengt: So werden die Täter beschrieben:

männlich

dunkel bekleidet und dunkel maskiert

175-180 cm groß

mutmaßliches Täterfahrzeug dunkler BMW

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die helfen können, den Fall aufzuklären. Hinweise zu Tat oder Tätern nehmen die Beamten unter der Rufnummer 03904-4780 entgegen.