Experte sagt voraus: Bürger müssen weiter mehr bezahlen - Was 2022 teurer geworden ist und wer dabei trickst

Die Preissteigerungen 2022 haben sich auch in Sachsen-Anhalt deutlich gezeigt. Was teurer geworden ist, welche Gründe es dafür gibt und wie die Prognose für das nächste Jahr ist, erklärt Prof. Dr. Holtemöller von der Uni Halle.

Prof. Dr. Holtemöller erklärt den Verlauf der Preissteigerungen in Sachsen-Anhalt.

Halle (Saale)/MZ - Viele Faktoren haben im vergangenen Jahr den heftigen Anstieg der Verbraucherpreise geprägt. Die Preissteigerungen zeichneten sich auch in den Geldbeuteln ab. Aber was genau ist tatsächlich signifikant teurer geworden und was sind die Gründe für den Anstieg?