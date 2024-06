Viele junge Europäer haben bei der Europawahl für rechte Parteien gestimmt. Die AfD hat bei den Unter-25-Jährigen den größten Zulauf. Das nur auf TikTok und Protest zu schieben, greift zu kurz. Erklärungsversuche in Eisleben

Wahlen in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ. - Kurz vor der Wahl postet Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionsvorsitzender in Sachsen-Anhalt, ein Video. Blaue Jacke, akkurater Haarschnitt, er spricht direkt in die Kamera. „Uns haben aus dieser Schule viele Informationen von Schülern erreicht, dass sie manipuliert werden“, sagt er. Im Hintergrund ist das Diesterweg-Gymnasium in Tangermünde (Kreis Stendal) zu sehen, auf der Straße gegenüber ein Stand der Partei. Lehrer würden vor der AfD warnen, sagt Siegmund da. Nachprüfbar sind die Aussagen nicht.