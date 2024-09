Er will sich an einem neutralen Ort treffen. Nicht zu Hause – zu viele Erinnerungen. In der Konditorei Kolditz in Sangerhausen (Mansfeld-Südharz) setzt sich Klaus Büchel an einen großen Tisch auf eine grün gepolsterte Bank. Das Kaffeehaus ist das älteste der Stadt, der 85-Jährige kennt es seit Kindertagen. Der Kellner nimmt die Bestellung auf. Als er weg ist, sagt Büchel: „Vor ein paar Tagen habe ich mir selbst einen Tortenboden mit Erdbeeren gemacht. Die Früchte hatte noch Katarina ins Tiefkühlfach gelegt. Aber die Torte muss ich jetzt allein essen.“ Er fühlt sich in diesen Wochen zwischen tiefer Trauer und Weitermachen, zwischen Tränen und Zusammenreißen. Im Mai starb Katarina Büchel mit 83 Jahren nach einem Schlaganfall. Die beiden waren 59 Jahre verheiratet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.