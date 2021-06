Erster Landkreis in Sachsen-Anhalt ist (fast) Corona-frei

Halle (Saale) - Erstmals seit dem vergangenen Sommer ist ein Landkreis in Sachsen-Anhalt nahezu Corona-frei. Das Jerichower Land meldete am Donnerstag eine 7-Tage-Inzidenz von Null. Das bedeutet, das es innerhalb einer Woche keine einzige Neuinfektion im Landkreis gab. Bleibt es so, ist in etwa einer Woche, wenn auch der letzte Altfall genesen ist, der erste Landkreis komplett Corona-frei.

Landesweit stagnierte die Inzidenz laut den Zahlen des Robert-Koch-institutes. Mit einer Inzidenz von jetzt 5,1 weist Sachsen-Anhalt jedoch den zweitbesten wert aller Bundesländer auf. Lediglich Mecklenburg-Vorpommern steht noch etwas besser da. Für den Donnerstag wurden 23 neue Infektionen und drei weitere Todesfälle gemeldet. Aktuell sind im Land noch rund 700 Corona-Patienten bekannt.

Bundesweit gab es zum Donnerstag 1330 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.34 Uhr wiedergeben, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 3187 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nun den Angaben nach binnen 24 Stunden 105 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 94 Tote gewesen. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 90.179 angegeben. (mz/dpa)