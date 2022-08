Energiegipfel Kitas zu, Warmwasserverbot in Ämtern, Tempolimit für Dienstwagen: Sachsen-Anhalt plant für Gas-Notstand

Was tun, wenn im Winter das russische Gas wegbleibt? In Sachsen-Anhalts Landes-Immobilien ist es der wichtigste Energieträger. Mit diesen Sparvorschlägen will die Landesregierung gegenhalten.