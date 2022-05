Elfjähriger aus Brandenburg bei Spritztour auf A2 in Sachsen-Anhalt gestoppt

Ein Junge aus Brandenburg hat am Montag eine Spritztour mit dem Auto seines Pflegevaters unternommen. Erst auf einer Autobahn in Sachsen-Anhalt konnte ihn die Polizei stoppen.

Oberkrämer/DUR – Ein elfjähriger Junge aus dem brandenburgischen Oberkrämer hat am Montagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Mann gegen 21 Uhr an die Beamten gewandt, da sein elfjähriges Pflegekind nicht zu Hause und sein Auto offenbar gestohlen war. Zudem gab es Einbruchsspuren am Haus.

Nachdem das Fahrzeug zunächst in Berlin gesichtet wurde, entdeckte eine Streife den Mercedes gegen 23.30 Uhr auf einem Autobahnparkplatz auf der A2 in Sachsen-Anhalt. Am Steuer saß der Elfjährige. Gegenüber der Polizei gab das Kind an, die Terassentür des Hauses aufgehebelt und den Wagen unbefugt genutzt zu haben. Die Hintergründe sind jedoch unklar.

Der Junge wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, da das Fahrzeug zahlreiche Unfallschäden aufwies.