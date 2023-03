Bert ist der einzige Elch, der sich in Deutschland dauerhaft niedergelassen hat. Nach einem Abstecher nach Sachsen-Anhalt lebt er inzwischen in Brandenburg. Forscher beobachten ihn auf Schritt und Tritt. Warum er bis heute auf die große Liebe wartet und wie er mit Wölfen zurecht kommt.

Eberswalde/MZ - Bert ist angekommen. Hier in seiner Wahlheimat auf halber Strecke zwischen Berlin und Wittenberg, zwischen Mooren und Flüssen, an denen junge Weidentriebe wachsen, fühlt sich der Elch offenbar wohl. Die Wiese, auf der er an diesem Tag vermutlich nach Knospen sucht, scheint zu seinen Lieblingsplätzen zu gehören. Schon die zweite Nacht in Folge hat er hier verbracht. „Er ist jetzt mitten in seinem Kerngebiet“, sagt Frank Michler.