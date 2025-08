In Sachsen-Anhalt eröffnen immer mehr voll automatisierte Selbstbedienungsläden. Vor allem die Anbieter „Tante Enso“ und „Unser Schopp“ expandieren. Und weitere Standorte sind bereits geplant.

Einkaufen ohne Personal: „Unser Schopp“ in der Gemeinde Muldestausee

Magdeburg/Halle (Saale). – In Sachsen-Anhalt wächst die Zahl voll automatisierter Verkaufsstellen. Mittlerweile gibt es Läden in Langenstein, Abtsdorf, Wörlitz, Görzig, Roitzsch und Burgkemnitz, wie die Anbieter „Tante Enso" und "Unser Schopp" bestätigten. Weitere Standorte sind etwa im Schachdorf Ströbeck, in Letzlingen und Möhlau geplant.

Da es nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Magdeburg keine spezielle Meldepflicht für den Betrieb von voll automatisierten Geschäften gibt, ist die genaue Anzahl solcher Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt derzeit nicht bekannt.

In diesen Dörfern in Sachsen-Anhalt gibt es bereits 24/7-Läden

Abtsdorf, Platz des Friedens 2

Burgkemnitz, Mittelstraße 32

Görzig, Radegaster Str. 8

Langenstein, Feldstraße 1b

Roitzsch, Ernst-Thälmann-Straße 57

Wörlitz, Erdmannsdorffstraße 80

Vollautomatisierte Läden boomen nicht nur in Sachsen-Anhalt

Der Trend zu voll automatisierten Läden wächst vor allem im ländlichen Raum. Betreiber wie „Tante Enso“ oder „Unser Schopp“ wollen damit die Nahversorgung sichern – gerade in den Orten, in denen klassische Supermärkte längst geschlossen haben.

Lesen Sie auch: Schöne neue Einkaufswelt? Sieben weitere Orte in Anhalt-Bitterfeld haben Pläne für 24-Stunden-Laden

Die Verkaufsflächen sind meist deutlich kleiner als herkömmliche Märkte und bieten vor allem Produkte des täglichen Bedarfs an. Darunter fallen Grundnahrungsmittel, Getränke und teilweise auch regionale Erzeugnisse.

Bundesweit nimmt die Zahl solcher Geschäfte ebenfalls zu. Auf der Webseite von „Tante Enso“ wird ersichtlich, dass über 30 neue Standorte bereits in der Planung sind.

Einkaufen ohne Personal: Sachsen-Anhalt hat Gesetz geändert

Die Selbstbedienungsläden können rund um die Uhr öffnen. Bezahlt wird bargeldlos an einer Kasse, an der man die Produkte selbst scannt.

Lesen Sie auch: Geschäfte ohne Personal sollen sonntags öffnen dürfen

Damit solche Einkaufskonzepte möglich werden, hatte die schwarz-rot-gelbe Koalition das Ladenöffnungszeitengesetz geändert. Voll automatisierte Verkaufsstellen dürfen nun auch an Sonn- und Feiertagen sowie an Samstagen zwischen 20 und 24 Uhr öffnen, soweit für deren Betrieb an diesen Tagen keine Mitarbeiter eingesetzt werden.