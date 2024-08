Ein Drittel der erwerbsfähigen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat mittlerweile Jobs gefunden. Während Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne die Fortschritte betont, wächst in Teilen der Politik Ungeduld.

Ein Drittel der erwerbsfähigen Ukrainer in Sachsen-Anhalt hat einen Job gefunden

In Sachsen-Anhalt leben rund 33.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge.

Magdeburg/MZ - Immer mehr ukrainische Kriegsflüchtlinge in Sachsen-Anhalt kommen auf dem Arbeitsmarkt an. Das geht aus neuen Zahlen des Landessozialministeriums hervor, die die MZ erfragt hat. Demnach waren im Juli 5.500 Ukrainer berufstätig, das ist gut ein Drittel der 14.500 erwerbsfähigen Ukrainer im Land. „Der Job-Turbo wirkt“, sagte Landesarbeitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) der MZ. „Immer mehr ukrainische Kolleginnen und Kollegen schaffen den Schritt auf den Arbeitsmarkt.“ Die Zahl der berufstätigen Ukrainer sei seit Mai um 500 gestiegen, im Vergleich zum Vorjahr um 1.600. In Sachsen-Anhalt leben knapp 33.000 Ukrainer, darunter gut 9.000 Kinder.