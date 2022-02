„Durch nichts gerechtfertigt“: Haseloff verurteilt Angriff auf Ukraine

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat die russische Militärinvasion in die Ukraine scharf verurteilt. „Dieser Angriff ist durch nichts gerechtfertigt“, sagte der Regierungschef am Donnerstagmorgen. „Weder die Ukraine noch die Nato bedrohen Russland. Es handelt sich um einen Angriffskrieg und einen eklatanten Bruch des Völkerrechts“, so Haseloff.

„Dafür trägt allein Putin die Verantwortung. Er will mit Gewalt die europäische Sicherheitsarchitektur verändern.“ Haseloff fügte hinzu: „Ich bedaure sehr das Scheitern der diplomatischen Bemühungen. Wir müssen jetzt geschlossen zusammenstehen und entschlossen handeln.“

Haseloff: „Meine Solidarität gilt der Ukraine“

Die Landesregierung unterstütze die europäischen und internationalen Anstrengungen, „die richtigen Antworten auf das russische Vorgehen in der Ukraine zu finden“, sagte Haseloff. „Meine Solidarität gilt der Ukraine und der ukrainischen Bevölkerung.“

Zu Beginn der Landtagssitzung am Donnerstagmorgen in Magdeburg äußerte sich zudem Parlamentspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) zur russischen Militärinvasion: „Seit dieser Nacht herrscht Krieg in der Ukraine. Als Präsident des Landtages verurteile ich den Angriff auf den souveränen europäischen Staat Ukraine“, so Schellenberger.

Schellenberger will „geschlossene Reaktion“

„Als Demokraten sind wir angetreten, Konflikte mit friedlichen Mitteln zu lösen. Das erwarten wir auch in diesem Konflikt von den Verantwortlichen.“ Die Souveränität von Staaten müsse anerkannt werden, Gewalt sei kein anzuerkennendes Mittel der Politik. Es müsse eine „geschlossene Reaktion“ geben, sagte Schellenberger.