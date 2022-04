„Disney-World“ oder ein neues Wahrzeichen?

In Sachsen-Anhalt einzigartig: In Magdeburg soll ein Stück der zerstörten Altstadt rekonstruiert werden. Warum das spektakuläre Projekt umstritten ist.

So soll es aussehen, das rekonstruierte Viertel der Magdeburger Altstadt.

Magdeburgs ehemaliger Oberbürgermeister Willi Polte ist in seiner Stadt noch viel unterwegs. Der 83-Jährige bietet ehrenamtlich hin und wieder Stadtführungen an - etwa wenn prominente Politiker, Künstler oder ehemalige Studienabsolventen die Stadt besuchen. Bei seinen Rundtouren wird Polte von Auswärtigen immer wieder eine Frage gestellt: „Wo ist denn nun eigentlich die Altstadt, wo sind die Einkaufsstraßen“. Das ehemalige Stadtoberhaupt kann dann leider immer nur sagen: „Sie wurde im Krieg zerstört.“ Doch damit will es Polte nicht mehr bewenden lassen.