Polizei Massendiebstahl in der Börde: 176 Staubsauger von Lkw gestohlen

In einem spektakulären Raub in Hermsdorf wurden 176 Staubsauger von einem Lkw entwendet, was einen Schaden von 40.000 Euro verursachte. Die Polizei untersucht den Fall und sucht nach Zeugen."