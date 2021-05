Die Impfkampagne wird immer mehr zur Geduldsprobe

Magdeburg - Endlich gehen die Infektionszahlen deutlich zurück, die dritte Welle ebbt ab. Über die Ursachen der Wende streiten die Forscher. Auffällig ist, dass die erfreuliche Abwärtskurve in Deutschland parallel zu jenen der Nachbarländer verläuft. Das wirft die Frage auf, welchen Effekt eigentlich die heftig umstrittene Bundesnotbremse hat. Als sicher gilt jedenfalls, dass das wärmere Wetter seinen Teil beiträgt, da sich Aktivitäten ins Freie verlagern und ausgiebiges Lüften nicht länger Frieren bedeutet. Vor allem aber wirkt das Impfen.

Jeder dritte Sachsen-Anhalter hat die erste Dosis und täglich werden es mehr. Umso bitterer ist die Lage für jene, die sich seit langem um einen Termin bemühen und bislang leer ausgegangen sind. Das Hängen in der Warteschleife nervt, das regelmäßige Prüfen von Impf-Webseiten ebenso. Man will ja den Moment nicht verpassen, in dem es neue Termine gibt!

Impffortschritt macht politische Entscheidungen noch heikler

Dass einige ihren Unmut an den Mitarbeitern der Hotline und bei den Kommunen auslassen, ist bedauerlich und zugleich sinnlos. Es liegt nicht am fehlenden guten Willen bei den Verantwortlichen für die Termine. Es liegt am Impfstoff, der noch immer nicht ausreichend geliefert wird. Eine Trendwende ist leider bis heute nicht in Sicht.

Das macht die Entscheidungen, die der Landespolitik bevorstehen, noch heikler. Schon am Dienstag wird die Ministerrunde über die nächsten Lockerungen beraten. Es dürfte um die Gastronomie gehen, um Kulturveranstaltungen, um Angebote für Touristen. Für vollständig Geimpfte werden sich viele neue Möglichkeiten eröffnen. Andere, die dafür nichts können, müssen wohl für all das auch weiterhin Negativtests heranschaffen. Die Regierenden werden viel Fingerspitzengefühl brauchen und die Wähler viel Geduld. (mz)

