Nach langem Zögern will die Bundesregierung nun 14 Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Eine MZ-Umfrage zeigt: Viele Menschen in Halle hadern mit dieser Entscheidung. Warum die Gründe dafür oft ganz persönlich sind.

Der Leopard 2 gilt als schlagkräfige Waffe. Die Bundesregierung will den Panzer nun an die Ukraine liefern. Viele Hallenser kritisieren diese Entscheidung – aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Halle/MZ - Nach zähen Debatten ist die Entscheidung nun gefallen: Deutschland liefert den Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine. Wie die Bundesregierung am Mittwoch mitteilte, sollen 14 Panzer dieses Typs an das Land gehen. Schon im Vorfeld gab es indes hitzige Debatten um die Lieferung von Kampfpanzern in das Kriegsgebiet.

Kommt die Unterstützung zu spät? Oder überschreitet Deutschland damit eine rote Linie? Die MZ hat sich auf dem Marktplatz in Halle umgehört, wie die Menschen in Sachsen-Anhalt dazu stehen. Vorab sei gesagt: Das Stimmungsbild ist hier ein anderes, als es die politischen Debatten in Berlin mitunter vermitteln.

MZ-Umfrage legt nahe: Viele Hallenser sind gegen Panzerlieferungen

Am Mittwochvormittag taucht das Wetter den halleschen Marktplatz in mattes Grau. Der Himmel ist wolkenverhangen, Passanten in Daunenjacken huschen über die Steinplatten. Angesprochen auf die Panzerlieferungen zeigen sich hier viele Hallenser zwiegespalten: Sie verurteilen den russischen Angriffskrieg, fürchten aber auch eine weitere Eskalation – und zweifeln am Sinn der Waffenlieferungen.

„Ich finde das nicht richtig“, sagt Dorothea Börner. Sie habe Angst davor, dass Deutschland nun in den Krieg zwischen Russland und der Ukraine hineingezogen werde. Ihre Sorge rührt auch aus Erfahrungen ihrer Familie: Ihre Großeltern hätten im Zweiten Weltkrieg erlebt, wie in Deutschland Bomben fielen. „Sie haben im Bunker ausgeharrt. Diese Schilderungen sind noch da“, sagt die 72-Jährige.

Dorothea Börner aus Halle ist gegen Panzerlieferungen aus Deutschland an die Ukraine. (Foto: Max Hunger)

Ich habe Angst, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird. Dorothea Börner / Hallenserin

Trotzdem: Den Angriffskrieg Russlands verurteilt sie. Man müsse der Ukraine helfen, so Börner. Sie findet aber: Nicht mit Waffen, sondern mit der Aufnahme von Flüchtlingen und Geld. „Helfen und nicht töten.“ Ihre Freundin Verena pflichtet ihr bei: Die Panzerlieferungen seien „ein Fass ohne Boden“, fürchtet sie. „Die sollen aufhören mit dem Krieg“, sagt die 53-Jährige. Ihre Meinung: Geld und humanitäre Hilfe für die Ukraine? Ja! Panzer? Nein!

Panzer ins Kriegsgebiet: Hallenserin fürchtet um ihre Kinder

Während das Kriegsgerät bei manchen düstere Erinnerungen weckt, steht bei anderen die Gegenwart im Vordergrund: Am Rand das Marktplatzes bugsiert Jessica Jakob ihren Kinderwagen neben eine Bank. Auch sie ist gegen die Panzerlieferungen – und zwar allein aus einem Grund: „Für mich ist wichtig, dass meinem Kind nichts passiert“, sagt die 35-Jährige. Auch wenn das egoistisch klinge, so die junge Mutter, ihre Familie habe schlicht Priorität. „Ich hab jetzt Angst, dass wir da mit hineingezogen werden.“

Eugen aus Halle glaubt nicht, dass Panzerlieferungen aus Deutschland den Konflikt schneller beenden. (Foto: Max Hunger)

Panzer sorgen nur für mehr Panzer. Eugen / Hallenser

Nicht immer sind es so emotionale Gründe, aus denen die Menschen die Entscheidung der Bundesregierung ablehnen. Der 38-jährige Eugen etwa glaubt nicht, dass weitere Panzer der Ukraine wirklich helfen. „Panzer sorgen nur für mehr Panzer“, sagt der Hallenser. Schicke Deutschland weitere, werde Russland mit einer Aufstockung seiner Armee reagieren. „Da wird einfach gerechnet.“ Ohne, dass daraus einen Vorteil für eine Seite entstehe, glaubt er.

Rentner erinnert sich an russische Besatzung zu DDR-Zeiten

Ohnehin führe nur ein Weg aus dem Konflikt, meint indes Volkmar Heidecke. „Ich denke, einen Krieg kann man nur mit Verhandlungen beenden“, sagt der 61-jährige Professor für Neurowissenschaften. Die Panzerlieferungen? Aus seiner Sicht „eine Katastrophe“. Er setzt seine Hoffnungen nun auf den russischen Aggressor: „Ich hoffe, dass die Russen jetzt vernünftig sind.“

Volkmar Heidecke findet die Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Panzern "katastrophal". (Foto: Max Hunger)

Ich denke, einen Krieg kann man nur mit Verhandlungen beenden. Volkmar Heidecke / Professor für Neurowissenschaften

Einige Meter weiter zieht der 84-jährige Volker seine Schirmmütze tiefer ins Gesicht. Kalter Wind bläst jetzt über den Markt. Vernunft im Kreml? Er schüttelt den Kopf. Der Rentner ist einer der wenigen hier, die sich klar für Panzerlieferungen aussprechen. „Es kommt nur zu spät“, sagt er.

Ihn bewegen dabei die Erinnerungen an die DDR-Zeit, als russische Soldaten in Halle stationiert waren. „Ich habe gesehen, wie sie mit Menschen umgegangen sind.“ Die Leichen ihrer Kameraden hätten sie würdelos in Lkw geschmissen. Einige Soldaten hätten damals sogar Quitten aus dem Garten seiner Familie geklaut, obwohl die noch nicht reif waren. Eigentlich ungenießbar, doch der Hunger habe sie angetrieben, erzählt der Hallenser. „Ich hatte Mitleid mit denen.“

Umfrage auf dem Marktplatz: Meinungen sind emotional geprägt

Bis heute habe sich an diesem Umgang mit Menschen durch die russischen Befehlshaber nichts geändert, das zeigten die Bilder aus der Ukraine, meint Volker. Den Ukrainern müsse man daher bei ihrem Kampf gegen das Kreml-Regime beistehen, findet der 84-Jährige. „In einem Panzer sind die Leute besser geschützt.“

Angst um die eigenen Kinder, Erinnerungen an die DDR-Zeit, an den Zweiten Weltkrieg – die Straßenumfrage zeigt: Das Für und Wider in der Panzerfrage ist oft emotional geprägt, durch die Erzählungen von Verwandten, eigene Erfahrungen oder die Familie. Nicht immer fällt das Urteil über die Entscheidung der Bundesregierung aber eindeutig aus.

Panzer liefern oder nicht? Ulrich Schwarz zuckt mit den Schultern. „Ich bin da gespalten“, sagt der 68-Jährige. Da sei die Angst vor einer weiteren Eskalation, aber auch der Wille, die Ukraine zu unterstützen. Zögern, Abwägen und vor allem: nicht allein Vorpreschen – für diesen oft kritisierten Kurs von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Hallenser durchaus Verständnis. Es sei eben eine schwierige Entscheidung, sagt Schwarz. „Gott sei Dank bin ich gerade nicht der Kanzler.“

Kritik an Kommunikation der Bundesregierung

Doch es gibt auch viele Passanten auf dem Marktplatz, die bei der Panzerfrage gleich abwinken. Die Politiker haben sie in der seit Monaten schwelenden Debatte verloren. Sind wir dann Kriegspartei? Bringen die Panzer wirklich etwas? Welches Modell nochmal? Die 55-jährige Kerstin und ihre Freundin Bärbel sagen: Sie können und wollen sich dazu keine Meinung bilden. Was sie aber finden: Die Politik kommuniziert nicht gradlinig genug, scheut klare Aussagen. „Man muss sich auch mal Brandflecken holen“, findet die 72-jährige Bärbel.

Fazit des Stimmungstests: Neun von zehn befragten Passanten stehen den Panzerlieferungen zumindest skeptisch gegenüber. Die Meinungen allerdings verteilen sich auf viele Graustufen, die Gründe dafür sind oft persönlich. Dafür, dagegen, unentschlossen – in Halle wir daher eines klar: So polarisierend wie in den oft von Parteipolitik geprägten Bundestagsdebatten wird die Panzerfrage auf dem Marktplatz nicht verhandelt.