Für den Deutschen Kita-Preis 2024 sind 15 Kindertagesstätten nominiert. Eine davon kommt aus Sachsen-Anhalt. Was das Besondere an der Kita ist – und wie lange man sich dort im Voraus bewerben muss, um eine Chance auf einen Kita-Platz zu haben.

Diese beliebte Kita aus Sachsen-Anhalt gehört zu den 15 besten in ganz Deutschland

Radisleben. - Für den Deutschen Kita-Preis 2024, der seit 2018 vom Bundesfamilienministerium und von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben wird, sind in der Kategorie "Kita des Jahres" 15 Kitas nominiert.

Die nominierten Kitas kommen aus zehn Bundesländern: Baden-Württemberg, Berlin, Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Brandenburg, Thüringen, Sachsen – und Sachsen-Anhalt.

Deutscher Kita-Preis: Kita aus Sachsen-Anhalt gehört zu den Nominierten

Um den Deutschen Kita-Preis, der außerdem in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres“ verliehen wird, haben sich ingesamt 520 Kitas und Initiativen beworben.

Ausgewertet wurden die Bewerbungen von einem Expertenteam, bestehend aus Mitarbeitenden der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung sowie Fachleuten des Berliner Kita-Instituts für Qualitätsentwicklung und des Instituts für Bildung, Forschung und Entwicklung "Welt:Stadt:Quartier". Dieses Expertenteam hat auch die Nominierten ausgewählt.

Kindertagesstätte Domänenhof in Radisleben für Deutschen Kita-Preis nominiert

Bei der Kita aus Sachsen-Anhalt handelt es sich um die Kindertagesstätte Domänenhof in Radisleben im Harz. Die Kita, die sich selbst als integrative naturtherapeutische Kita betitelt, setzt auf engen Kontakt mit Tieren.

Auf dem knapp 6.000 Quadratmeter großen Gelände der Kita sind sechs Ponys, drei Alpakas, ein Esel, eine Ziege, drei Schafe, eine Katze, Bienen sowie "ganz viele" Hasen und Meerschweinchen zu Hause, wie die pädagogische Leiterin Anja Amft, 51, am Telefon erzählt. Hinzu kämen die Haustiere der Mitarbeitenden, die sie täglich mit in die Kita brächten, zum Beispiel Labrador Kira oder Zwergschnauzer Bella.

Besuch auf dem Domänenhof in Radisleben - Kita-Kinder lernen von und mit Tieren (Kamera/Schnitt: Susanne Thon)

Umgang mit Tieren: Das zeichnet den Domänenhof in Radisleben aus

"Vielen Familien ist die Haltung von Haustieren nicht möglich. Den Umgang mit Tieren, ihrer Haltung und Pflege erleben viele Kinder nur noch über kurze Zeiten hinweg, etwa im Urlaub oder während eines Wochenendausfluges", heißt es in dem pädagogischen Konzept der Kita.

Durch den Kontakt mit Tieren lernten die Kinder, die Bedürfnisse eines Tieres wahrzunehmen, eigene Wünsche auch mal zurückzustellen und etwas von sich zu geben. "Kinder entwickeln Pflichtbewusstsein und Verantwortungsgefühl, denn Tiere erfordern Regelmäßigkeit. Das Kind erhält das Gefühl, wichtig zu sein und wirklich gebraucht zu werden", heißt es in dem Kita-Konzept weiter.

Auf dem Domänenhof in Radisleben sind unter anderem drei Alpakas zu Hause. Foto: Susanne Thon

Eine weitere Besonderheit der Kita sei, dass die Kinder viel Zeit draußen verbringen – im Wald, auf Wiesen, auf dem Außengelände der Kita. "In unserer Einrichtung wird besonders viel Wert darauf gelegt, den Kindern die Gelegenheit zu geben, bei jedem Wetter raus zu gehen", steht in dem Kita-Konzept. "Der Aufenthalt im Freien hat in unserem pädagogischen Verständnis einen fest verankerten Platz."

Domänenhof in Radisleben: 75 Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren

Der Domänenhof in Radisleben hat sich bereits drei Mal um den Deutschen Kita-Preis beworben, es nun aber zum ersten Mal unter die Nominierten geschafft, sagt Anja Ampft, die seit der Eröffnung vor 20 Jahren in der Kindertagesstätte arbeitet. Bei der Bewerbung habe sie sich "ganz doll" angestrengt. "Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat."

75 Kinder im Alter von null bis zwölf Jahren gehen aktuell in Kita in Radisleben. Neben einer Waldgruppe, die sich das gesamte Jahr über draußen aufhält, und einer Hortgruppe, die von Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren besucht wird, gibt es drei Krippen- und drei Kita-Gruppen.

Die Kita-Plätze auf dem Domänenhof in Radisleben sind sehr begehrt. Wer sein Kind hier betreuen lassen möchte, sollte es bereits zu Beginn der Schwangerschaft anmelden, rät Pädagogin Ampft. Sonst habe man keine Chance auf einen Platz.

Ponyreiten gehört in der Kita Domänenhof in Radisleben zum Alltag. Foto: Susanne Thon

Deutscher Kita-Preis: Verleihung im November

Sollte der Domänenhof in Radisleben den Deutschen Kita-Preis in der Kategorie "Kita des Jahres" gewinnen, erhält er ein Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro. Die zweitplatzierte Kita bekommt 15.000 Euro, die drittplatzierte 10.000 Euro.

Was genau der Domänenhof mit dem Preisgeld machen würde, das stehe derzeit noch nicht fest, sagt Anja Ampft. "Wir haben erst kürzlich den Reitplatz neu angelegt und im vergangenen Jahr ein neues Stallgebäude gebaut. Auf unserem Hof gibt es immer viel zu tun."

Deutscher Kita-Preis: Das passiert noch bis zur Verleihung

Die nominierten Kitas müssen nun weitere Unterlagen einreichen, die dann vom Expertenteam des Deutschen Kita-Preises ausgewertet werden. Außerdem führt das Team in den kommenden Wochen Telefoninterviews mit den Mitarbeitenden der Kitas. Ende Juni wird bekannt gegeben, welche acht Kitas es in die Endrunde geschafft haben.

Gute Chancen auf eine Auszeichnung haben der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zufolge diejenigen Kitas, "die ihre Arbeit kontinuierlich reflektieren und weiterentwickeln sowie mit Partner*innen aus dem Umfeld zusammenarbeiten".

Der Deutsche Kita-Preis wird Ende November 2024 in Berlin verliehen. Die Auszeichnung soll die Qualität in der frühkindlichen Bildung fördern und das Engagement der Menschen dafür würdigen.