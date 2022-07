Deutsche Gazprom-Tocher zieht sich zurück: Auswirkungen auf Erdgasspeicher in Bernburg

Gazprom betreibt mit dem Leipziger Gaskonzern VNG einen großen Gasspeicher in Bernburg. Vom Aus von Gazprom Germania ist der aber wohl nicht betroffen.

Der Erdgasspeicher Katharina in Bernburg kann hunderttausende Haushalte versorgen.

Halle/dpa/MZ/sth - Überraschender neuer Schritt von Russland: Der Staatskonzern Gazprom trennt sich von seiner deutschen Tochter Gazprom Germania. Welche Folgen das für die Gasversorgung in Deutschland hat, war zunächst völlig offen. Laut Bundesnetzagentur war die Gasversorgung in Deutschland am Freitag stabil.