modernisierung Deutsche Bahn renoviert Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt

Die Deutsche Bahn renoviert 45 Bahnhöfe in Sachsen-Anhalt. Im Rahmen eines "Sofortprogramms für attraktivere Bahnhöfe" seien bereits 30 Gebäude fertiggestellt, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag in Leipzig mit. An 15 weiteren Bahnhöfen werde gearbeitet oder demnächst begonnen.